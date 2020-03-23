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高捷黃線民調傾向五甲二路原案 高市月底報中央

中央社 / 高雄23日電

總建設經費達新台幣1441億元的高雄捷運黃線路網，經市府問卷調查顯示，回覆者有7成4贊成五甲二路原路線方案。高市府捷運局今天表示，將在確定方案後於3月底提報交通部。

高雄捷運繼紅線、橘線及輕軌之後，積極爭取黃線路網，可行性研究報告書在去年5月24日經行政院核定；高雄市政府捷運局去年6月3日啟動綜合規劃作業，陸續在鳥松、鳳山、三民、苓雅、新興及前鎮舉辦多場說明會及公聽會。

地方上及民代對於路線行經鳳山五甲路段，表達包括路寬不足、商圈是否受影響，以及道路用地未徵收等意見，並要求評估行經保泰路的可行性，邀集市府研考會研商後採問卷調查，就路線行經五甲二路或保泰路，蒐集民眾意見後，由市府做最後評估並確定路線方案。

這項委由世新大學民意調查研究中心的調查，範圍以黃線行經五甲二路方案(原方案)與保泰路方案(替代方案)沿線兩側500公尺所涵蓋行政里門牌為對象進行普查。去年12月20日前完成郵寄，共寄出7萬661份(其中，鳳山區4萬661戶、前鎮區3萬戶)，今年1月3日截止收件，共回收5632份有效樣本，回收率約8%。

問卷結果「贊成五甲二路方案」74.4%；「贊成保泰路方案」22.2%；「兩個方案都不贊成或未表示意見」3.4%。捷運局新聞稿表示，「經統計此次調查所郵寄的里別有2%至21%的回應率，統計上已可充分涵蓋調查區域，具備足夠的樣本代表性。」

捷運局指出，市府將做最後評估確定路線方案，預計3月底提報交通部綜合規畫報告，以利後續環評及都市計畫變更送審作業。黃線預計民國111年開工、117年完工通車，黃線行經五甲二路採地下潛盾施工。黃線長22.7公里、沿線計劃設23站，是紅、橘線之後的高雄市第3條地下捷運系統。

捷運 高雄市

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