旗山大林農地轉爐石下月清除 26日辦地方說明會

高市旗山大林農地7年前被業者回填100萬噸轉爐石，農地逢雨出現乳白色滲水、農地出現強鹼反映，居民組成自救會長期抗爭。高市府環保局核定清運計畫，26日在旗山區公所舉辦說明會，預計下月動工。曾因帶頭抗爭遭人毆傷的自救會長鄭妙珍欣慰說，開心農地恢復農用不再污染高屏溪，另憂心業者未能貫徹清運計畫。

大林段農地原本存在數個早年盜採砂石遺留的「大峽谷」坑洞，2013年黃姓業者申請在5.2公頃農地回填八八風災淤土與中鋼轉爐石，2017年高等行政法院判定高雄市政府須依法要求業者移除轉爐石。

市府環保局表示，旗山區大林段遭回填轉爐石級配料約100萬噸，環保局要求清除義務人提出可行且符合社會期待的清理計畫，經4次專家學者審查會議核定清理計畫，預計3年內清理完成，26日（星期四）上午10點在旗山區公所舉辦清運前說明會。

為反對農地掩埋廢爐渣，旗山居民組成自救會四處陳情與提出訴訟，自救會長鄭妙珍還曾被廠區駐衛打斷肋骨住院。鄭妙珍說，清運計畫即將啟動，內心當然開心，因為以後不用再擔心爐石存在水源保護區，甚至汙染下游高屏溪，自救會成員堅持多年獲得美好結果。