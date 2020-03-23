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韓國瑜向中央喊話 高高屏需一處大型收治檢疫中心

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜參加中央視訊會議，反映高高屏需要一處大型收治檢疫中心，請中央正視。記者王昭月／攝影
高雄市長韓國瑜參加中央視訊會議，反映高高屏需要一處大型收治檢疫中心，請中央正視。記者王昭月／攝影

中央流行指揮中心午4點與各縣市首長進行防疫視訊會議，高雄市韓國瑜特別反映，高高屏地區需要一處大型的收治檢疫場所，高雄市早在一個月前即提出構想，希望中央能重視南部首長的需要。韓另表示，未來14天是防疫的關鍵時刻，因此高雄市民政、社政轄下的活動中心、老人關懷據點及運動場館，5月3日前都會暫時關閉。

中央流行指揮中心今午與各縣市首長視訊，了解防疫作為。高雄市政府原訂4點舉辦的防疫應變會議提早2個小時舉行，市長韓國瑜4點正準時參加這場視訊會議。

會後韓國瑜表示，高高屏縣市首長在視訊會議中均向中央反映需要一處大型的收治檢疫場所，高市府早在一個月前就提出這項構想 ，希望中央能重視部首長的需求，「因為這影響民生很大」。

他同時表示，最近很多民眾自海外飛回，未來14天是防護的關鍵時刻，因此高雄市包括民政局、社會局、運動發展局旗下的活動中心，老人關懷據點及中正技擊館、泳池等相關場館，5月3日前都會暫時關閉。

高雄市衛生局長林立人表示，高雄市在防疫旅館、防疫巴士、防疫救護車的整備都已就緒。防疫旅館部份也向中央反映，應依不同的樣態給予參與者適度補償，對於運送檢疫對的消防弟兄，並提供足夠的全罩式防護衣及N95口罩。

至於長照機構分有平面式或多樓層型態，另有身障教養等機構，希望中央能依不同情境研擬多套腳本供地方依循。而高市長照機構護理之家今天起到5月3日除禁止訪客，改為視訊探視，也暫停長輩外居、外宿。

另為求邊境管制能做得更完整，先前反映中央提供的名單約有2天半的時間差，目前中央已經克服。

經發局長伏和中表示，考量到防疫情間民眾購物、用餐能有安心舒適的空間，推行間距1公尺的「新禮貌運動」，包括用餐的餐桌間距也希望能達到1公尺以上，餐廳盡可能使用開放且有窗戶的包廂。

兵役處則宣布，3月29將停班在燕巢及鳥松兩地舉行的千人春祭活動，避免風險。3月28日到清明期間民眾如有祭祀需求，會在戶外搭設供桌，並量測體溫控管。

高雄市 韓國瑜 長照

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