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申請防疫補償金首日 屏東縣有3人完成
屏東縣居家檢疫或隔離688人，申請防疫補償金首日有4人前往鎮鄉市公所臨櫃辦理，其中1人資格不符，受理完成僅3人。
屏東縣政府社會處今天接到近百通洽詢電話，皆是詢問申請方式。屏東市公所表示，首日有3人到市公所臨櫃辦理，其中1人為自主健康管理，非補助範圍而無法受理。另2人是從大陸經商返台掃墓的民眾。九如鄉公所也有一位名眾前往申請。
潮州鎮公所說，辦理防疫補償金的首日，竟沒有任何一位解除居家檢疫或隔離的民眾來洽辦，也沒有民眾來電詢問。根據統計，潮州地區有125名居家檢疫或隔離的民眾，有77人已解除檢疫與隔離。鎮公所將持續通知已符合申請條件的民眾前來辦理。
根據屏東縣政府統計，目前屏東有688名居家隔離或檢疫的民眾，防疫補償金開辦首日，除屏東市公所有2名解除居家檢疫與隔離的民眾前往臨櫃申請外，九如鄉公所也有一位名眾前往申請。
屏東縣政府社會處統計，首日接到近百通民眾來電詢問申請方式，尚未有民眾透過線上申請，鼓勵民眾多利用線上申請方式，節省時間與路程。
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