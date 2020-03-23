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離島超前部署 澎湖縣府宣布25日起異地辦公
考量新冠肺炎確診人數持續上升，澎湖縣府今日開縣務會議為公務人員染疫預作準備。縣長賴峰偉指示，避免員工確診或隔離人數眾多影響公務運作，25日起實施異地辦公；縣府辦公廳舍調整為兩區，各單位人員分為兩組，分區獨立作業。
澎湖縣保持0確診病例，中研院、環保署等機構陸續傳出公務員確診，澎湖縣政府今日開縣務會議討論分組異地辦公應變措施，決議後天（25日）開始分組、分區、異地辦公。
行政處長洪棟霖指出，縣府辦公廳舍調整為兩區，各單位人員分為兩組互換辦公地點，兩區通道封閉、獨立作業，未來啟用視訊會議系統，擴大公文線上簽核。
賴峰偉表示，各單位只要一人確診，辦公室所有同事都要隔離，勢必造成單位運作停擺，澎湖超前部署，25日起啟動異地辦公，以降低公務人員群聚辦公交叉感染風險。
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