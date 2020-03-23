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金門縣在台灣北部推特約防疫旅館 將補助一半房價
新冠肺炎疫情持續延燒，為將疫情阻絕於境外，減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險，金門縣政府與台灣北部旅館合作，讓返國鄉親可以直接在台灣進行居家檢疫，房價每天2400元，縣府計畫補助1200元 ，並追溯自3月19日生效。
中央疫情指揮中心宣布自3月19日零點起，所有人不論國籍，入境台灣一律實施居家檢疫14天。金門縣觀光處表示，中央政策一出，對於離島醫療能量不足的金門，無疑是一大衝擊。為將疫情阻絕於境外，楊鎮浯縣長特別指示縣府團隊，務必要積極尋找與台灣北部防疫旅館合作，以提供無合適處所鄉親可在台居家檢疫住宿場所。
觀光處指出，目前合作的防疫特約旅館，距桃園機場30分鐘車程內，有獨立空調，每日房費2400元，提供三餐，目前已有鄉親進住。
為了鼓勵出國返台親鄉留台住在旅館居家檢疫，縣府還祭出補助房費1200元方案，詳細方案內容俟核定後儘速公布，並將追溯自3月19日生效。觀光處表示，希望能實際協助返國並想在台完成14日居家檢疫的鄉親，不必為尋找住宿場所煩惱。
縣府也提醒，近期出國返台並設籍本縣之常住鄉親，若在台無檢疫住所，需要防疫旅館時，可於返國前先與本府「居家檢疫關懷窗口」了解防疫旅館資訊(電話：0928-781-263)，才能在入境時填列在台居家檢疫地址，安心完成檢疫程序。
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