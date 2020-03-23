台南小港機場快線 4/1起暫停營運

受到新冠肺炎影響，高雄小港機場出入境人次短期內無法回復，台南市政府今天宣布串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線公車」，自4月1日起暫停營運。

串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線公車」(Tainan Express) ，今年1月15日啟航以來頗受好評，但受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情擴散全球，經監測3月中旬小港機場出入境航班已有近8成5臨時取消。

台南市政府觀光旅遊局表示，維持飛航航點包括中國、日本、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等都已列為第三級「警告」(避免所有非必要旅遊)；加上目前限制外國人入境，國人返國後也需進行14天居家檢疫等措施，預期小港機場出入境人次在短期內還無法回復。

綜合考量整體營運績效、班機接駁需求縮減等因素，決定自4月1日起暫停營運，並持續監測航班復航情形，滾動式檢討，做好即時恢復運作準備。

觀旅局表示，針對4月1日以後已預約訂票旅客，由訂票系統Email通知退票並全額退費，遊客若因此需重新安排接駁，也將提供諮詢協助，減少對遊客衝擊。客運業者提供24小時客服窗口，免付費專線0800-889-116或加入Line：@ibus.tw，將有專人協助處理。