知名KTV被傳有確診者歡唱 業者今決定提告

高雄知名KTV連鎖業者享溫韾台中店，傳出有違反居家檢疫規定民眾深夜前往歡唱，生意大受影響，為此享溫馨今天表示將委託律師提告，採取法律行動。

高雄市衛生局簡任技正針對此一現象則表示，高市目前有11例確診個案，多為境外移入，在充分疫調掌握下，並沒有任一件在高風險場域出沒的紀錄，一旦有，一定會仿之前某舞廳模式，發布新聞說明，公開呼籲接觸者在時間內主動與轄區衛生所報到，因此近期這起確診民眾到KTV歡唱的消息「一定是假消息」。

潘表示，這樣的假消息在疫情期間胡亂散布，衛生局會進行搜證查處，最高依傳染病防治法第63條裁罰300萬，另依社秩維護法第64條處理。

無端被牽連的享溫馨KTV台中店，近日傳有有民眾違反居家檢疫規定、深夜前往KTV歡唱，導致生意大受影響。享溫馨對此表示，媒體報導未落實居家檢疫的新聞時誤植他們公司畫面，署名「劉薰愛」網友未經查證，便在網路散播享溫馨KTV有員工確診，造成公司極大困擾，已採取法律行動以正視聽。

享溫馨表示，針對傳播不實訊息者，將追究相關法律責任並求償，除求償金額外，公司也會提列對等金額，全數捐贈予衛生福利部疾病管制署防疫工作用途。

業者強調，防疫期間，每間分店均引進高溫蒸氣殺菌機，每5小時消毒一次，客人進入包廂前也量體溫並以酒精消毒，所有員工均嚴格要上班量體溫、以酒精消毒，請民切勿散播謠言。