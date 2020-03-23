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觀光行銷被疑模仿屏東 高市府：教學相長

中央社 / 記者王淑芬高雄23日電

高市府在網路行銷2020高雄觀光主題曲「出去走走」並貼文「不用飛去高雄就有」，對照高雄及世界景點，遭質疑模仿屏東觀光創意。新聞局說，促進觀光教學相長是值得鼓勵的事。

民進黨市議員黃文益質疑市府宣傳手法「山寨版」，不僅未凸顯城市獨特性，竟將某一景點的某一視角做比對呈現，恐會讓高雄淪為「山寨城市」。民進黨市議員林智鴻批評模仿屏東縣政府的行銷手法就是認同屏東超越高雄，促市府逕將標案委託屏東做行銷。

國民黨市議員曾俊傑表示，受到新冠肺炎疫情影響，觀光產業蕭條，市府行銷觀光是好事，促勿泛政治化。

馬來西亞音樂創作人黃明志為高雄創作並導演2020高雄觀光主題曲「出去走走」，市府在韓國瑜官方Line及臉書行銷並貼文介紹，「不用飛去 高雄就有」對照美國大峽谷、高雄田寮月世界；日本奈良大佛及高雄六龜大佛等景點做宣傳。

這個宣傳手法受質疑，媒體今天於多功能經貿園區道路開通行程後採訪市長韓國瑜，他未回應，改由新聞局長鄭照新代為說明。

鄭照新表示，沒有特別學習哪個縣市的創意，但認為這樣的創意很好，其它縣政府也有與各國對比的照片行銷，創意很棒；在防疫當下，縣市政府促進觀光教學相長都是值得鼓勵的事情。

他認為，包括南高屏或南台灣應該一起做聯合觀光行銷活動結合觀光效益進行跨縣市行銷。

媒體再追問「不用飛去 高雄就有」系列是模仿，鄭照新說，「沒有啊，這本來就是教學相長」；但在地的景點不能被取代，如何將在地景點和國際景點做創意連結是各縣市政府要展現的地方特色。

屏東縣政府 韓國瑜 疫情 新冠肺炎 觀光

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