高市三原鄉戶政所變辦公處 那瑪夏、茂林氣到跳腳

高雄市府進行全市戶政整併作業，今天起15處戶政所更改為辦公處，那瑪夏、桃源與茂林三個原鄉戶政所變成辦公處，整併政策引發那瑪夏與茂林兩地族人不滿。那瑪夏區長白樣・伊斯理鍛說，市府沒問族人意見，感覺被矮化，違反原住民基本法與自治精神。

今天起，高市33個戶政事務所、7個戶政辦公處整併成18個事務所、22個辦公處。甲仙、杉林、內門、那瑪夏改為辦公處，隸屬旗山戶政事務所。六龜、桃源、茂林改為辦公處，隸屬美濃戶政事務所。

那瑪夏區長白樣・伊斯理鍛表示，原民鄉是自治區，市府未充分徵詢族人意見就將戶政所矮化成為辦公室，此舉違反原住民基本法精神。此外，原住民姓氏層面複雜，應有在地主管管轄相關業務，這樣才符合人權城市形象，即使要整併也應該把三原鄉併在一起，而非併入「非親非故的平地戶政所」。

高市議員范織欽同樣替茂林族人抱不平，他表示，此次整併跟茂林郵局的裁撤如出一轍，十分不宜且不尊重原住民族的整體需求，令人失望。桃源區長謝英雄表示，若對族人申辦公務沒有障礙，他個人沒有特別堅持要保留「桃源戶政所」名稱。

市府民政局表示，戶政精簡是全國性政策，六都都這樣做，整併後服務據點不變、服務不變，人力反而會更好運用，政策逐年推動，市府已經溝通多時，此外，三原鄉的員額編制不足以獨立整併成為一個戶政所，市府定會全力照顧原住民。