居家隔離檢疫期間仍擺攤賣東西 高市開罰

新冠炎疫情升溫，高雄市目前居家隔離、居家檢疫人數近4000人，但高雄市衛生局發現，仍有民眾外出趴趴走，包括擺攤賣東西，騎車看病等情節，目前舉發58件，裁罰11件，罰額最高的一案為30萬，是春節期間逛舞廳的男子，11案總計裁發金額達196萬5000元，

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，近兩周不管居家檢疫或隔離民眾，確診的陽性比例的確增高，因此徹底執行管制工作十分重要。

他說，目前居家隔離及居家檢疫的人數加總近四千人，尚未高過前一波春節時段的高峰，但已對疫調同仁造成很大的壓力。目前衛生局人員會利用布建的科技追蹤定位等措施，與人力查訪或電話查訪交互運用，充分掌握個案即時的所在地點。

潘炤穎說，這次高市舉發58案案，裁處11案在案，分別依傳染病防治法及中央頒布的相關規範，分級裁罰。違規的樣態包括居家檢疫期間，出去擺攤賣東西，或摩托車一騎就出去看病的個案，這種騎車看病的行為會讓醫護人員很驚嚇，因為極有可能是發病的徵兆，一旦確診，又會引起民眾謠傳，極不可取。