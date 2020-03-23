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超衰！1月才剛啟動 台南─小港快捷公車4月起暫停營運

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
今年1月剛開通的台南─小港機場快線公車受到疫情影響，自4月1日起暫停行駛。圖／本報資料照片
今年1月剛開通的台南─小港機場快線公車受到疫情影響，自4月1日起暫停行駛。圖／本報資料照片

台南市今年1月15日才剛啟動的「台南─小港機場快線公車」受到疫情影響，飛機航班取消，也影響到快線公車的營運，本月14日先行取消一半的班次，台南市觀光旅遊局表示，4月起將全面暫停行駛，視之後的疫情再做調整。

針對4/1後已預約訂票之旅客，將由訂票系統Email通知客人退票並全額退費，遊客若因此需重新安排接駁，亦將提供諮詢協助，以減少對遊客衝擊。客運業者亦提供24小時客服窗口，免付費專線0800-889-116或加入Line：@ibus.tw，將有專人協助處理。

觀旅局指出，串連台南市區與小港機場之「台南-小港機場快線公車」(Tainan Express) ，今年1月15日啟航以來頗受遊客好評，惟新冠肺炎疫情已擴散至全球，經監測3月中旬小港機場出入境航班已有近8成5臨時取消，維持飛航之航點包括中國、日本、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、新加坡等地，亦皆已列為第三級「警告」(避免所有非必要旅遊)，加上目前限制外國人入境，本國人回國後亦需進行14天居家檢疫等措施，預期小港機場出入境人次在短期內尚無法回復。

因應大環境改變趨勢，決定自4/1起暫停營運，但仍將持續監測航班復航情形，滾動式檢討，做好即時恢復運作的準備，期待疫情過去後，能持續提供遊客便捷服務。

小港機場 疫情 公車

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