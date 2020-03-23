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屏東確診人數破蛋 潘孟安：接觸史單純，勿恐慌
疾管署「傳染病統計資料查詢系統」昨天清晨最新的更新顯示，屏東縣由境外移入而確診的人數新增為1例。對此屏東縣長潘孟安，於今天上午11時，接見高中排球聯賽冠、亞軍隊伍受訪時指出，該病例接觸史單純，因此呼籲民眾切勿恐慌，配合中央與縣政府防疫措施，必能克服這次疫情。
潘孟安表示，返國入境的民眾，除配合自主健康管理、居家檢疫以及居家隔離等措施，如在篩檢時發現確診，皆會直接送至負壓隔離病房救治，所以目前沒有群聚感染的風險，且在疫調中，得知確診病患接觸史相當單純，所以民眾切勿恐慌。
他還說，面對疫情縣政府會繃緊神經，配合中央防疫，此外，因應防疫，目前物資充足，在相關的防疫措施上也相當完備，只要配合中央以及縣政府的指示，必定能戰勝疫情。
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