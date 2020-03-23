屏東確診人數破蛋 潘孟安：接觸史單純，勿恐慌

原本在北部當上班族的陳芊樺，6年前為照顧生病的父母，回屏東萬丹接手父親的紅豆田，不畏毒辣陽光、燠熱的田間環境，扛40公斤肥料等粗活成為日常，種出不使用落葉劑的友善紅豆，她還想復刻出兒時爺爺、爸爸為她親製的「紅豆丸」等甜點，對她來說，那是情感的連結，也是苦盡甘來的味道。

2020-03-22 23:06