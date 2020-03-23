韓國瑜誇高雄如武當派 有後發優勢可推香港村

高雄市長韓國瑜今天主持多功能經貿園區的區內道路開通儀式，重申推動「香港村」構想，他說去年港人在高雄置產131間，堅信未來高雄會像武當派，有後發優勢。

地政局今天辦理多功能經貿園區時代大道西段及南側重劃區道路通車，強調開發區內道路有助於「亞洲新灣區」企業投資及發展。韓國瑜致詞時指出，台北、桃園及新竹先發展了數十年，高雄市是武當派，有後發優勢。

韓國瑜也舉高市和發產業園區為例，他說，土地都已被用滿了，高雄市一片欣欣向榮，市府要做好治安，並加速推動中英文雙語教學，預計2022年全市施行中英文雙語教學，奠定高雄飛躍基礎。

此外，針對橋頭科學園區的開發，他也說，市府會在蛋白及蛋黃區各設一所中英文15年一貫教育的學校，歡迎投資者子女就學。去年香港人在高雄置產131間，相信市府推動「香港國際村」後會有更多人來。

多功能經貿園區總面積約590公頃，因為區內同時擁有空港、海港，被視為高市發展引擎；可惜區內尚有236公頃土地閒置或低度利用。

地政局長黃進雄表示，區內目前規劃含205兵工廠，共11個面積約170公頃的土地開發及重劃區，已完成79、83期重劃工程，其餘預計明年完工；205兵工廠則待軍方遷廠，預計113年動工。