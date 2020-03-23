快訊

疫情重挫全球經濟 美中即將掀起「審計大戰」？

流程不變！第二輪口罩線上預購 25日上午8時起跑

金門長照最後一塊拼圖 安岐多元照顧中心動土

中央社 / 金門縣23日電

金門縣安岐多元照顧中心新建工程今天動土，金門縣長楊鎮浯指出，金門5鄉鎮長照最後一塊拼圖啟動，落實「在地老化」目標，讓長者得到有品質的照顧，活得有尊嚴有價值。

楊鎮浯表示，「一鄉鎮一日照」是金門縣施政目標，金湖鎮衛生所、金沙鎮衛生所的日照空間正新建中，縣府也爭取前瞻基礎建設經費修繕金城鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所的長照空間，金城鎮還有珠山日照中心提供服務；加上安岐多元照顧中心動土後，「一鄉鎮一日照」拼圖總算完成。

楊鎮浯說，安岐多元照顧中心新建工程只是基礎建設，未來必需建置足夠服務能量，而且必需融入社區，讓長輩得到有品質的照顧，活得有尊嚴，找回自己的價值，達到在地老化施政目標。

金門縣衛生局指出，安岐多元照顧中心未來每天最多可服務60名日常生活需要協助的失能或失智者白天時段日間照顧服務，減輕家屬照顧壓力及負擔，夜間還可提供9床長者臨時托顧。

金門縣衛生局長王漢志表示，安岐多元照顧中心屬於小規模多機能服務中心，除長照服務，也可與金寧國民中小學及社區照顧關懷據點合作，在社區照顧為核心的模式下，便利老人在自己熟悉的社區在地老化，代間學習可達到教育孩童瞭解生命尊重生命，並可促進代間溝通，增加長者生活豐富度。

安岐多元照顧中心新建工程的動土祈福儀式，由楊鎮浯主祭，衛生福利部長照司副司長周道君、金門縣議會副議長周子傑、金寧鄉長楊忠俊等人觀禮，並執鏟動土。

安岐多元照顧中心總工程款新台幣4300萬餘元，其中衛福部補助3690萬餘元，縣府自籌600萬餘元，預計今年12月竣工。

安岐多元照顧中心基地位於金寧鄉頂林路，鄰近安岐、湖南村，北側為安美村辦公室，南側為金門縣消防局及金寧國民中小學，交通便利。

衛生所 金門 長照

延伸閱讀

疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

環島南路整平 金門縣長：續推路平

金門水頭碼頭闢新路 明年初完工

金門1-1道路明年初完工 水頭居民可望擺脫交通夢魘

相關新聞

影／今起申請防疫補償金 台東65歲陸配臨櫃辦理搶頭香

政府今天開始受理完成居家隔離或檢疫民眾申請防疫補金，至中午為止，台東縣僅1人提出申請，由大陸籍配偶65歲婦女搶得頭香。

屏東確診人數破蛋 潘孟安：接觸史單純，勿恐慌

疾管署「傳染病統計資料查詢系統」昨天清晨最新的更新顯示，屏東縣由境外移入而確診的人數新增為1例。對此屏東縣長潘孟安，於今...

居家檢疫隔離補助申請首日 第一線人員超擔心這件事

新冠肺炎必須居家隔離與居家檢疫14天民眾，今天起開放可以申請每天1000元的補助，上午申請的人並不多，反而是第一線區公所...

全力拚建設 韓國瑜主持高雄時代大道重劃區道路通車

為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動...

防疫補償金開放申請 需注意申請資格

受疫情影響而居家檢疫、隔離的民眾，從今天起可開始申請隔離期間每日的防疫補償金，上午屏東縣社會處陸續都有民眾來電詢問申請方...

申請每日1000元防疫補償金 高雄首日詢問者多

因新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫等5類人士的防疫補償申請將今起開放受理，每人每天可獲1000元防疫補償金。高雄市社...

韓國瑜低調到市警局業務訪查 與40多名高階警合照

高雄市長韓國瑜今到高雄市警局進行業務訪視，在警局長李永癸陪同下，韓戴口罩、量體溫到會議室內聽取簡報，在一小時後在警局門口...

餐廳超市防疫 高雄推新禮貌運動

防止居家檢疫者趴趴走或出入易群聚感染的密閉場所，高雄市衛生局與警察局前晚聯手突襲夜店，杜絕出現防疫破口。衛生局並將推「防疫友善營業場所」，要求餐廳、娛樂場所優先開放有對外窗的包廂，超市大賣場在結帳櫃台前應貼等待線，以保持距離，減少感染風險。

返鄉種紅豆 她盼找回兒時連結

原本在北部當上班族的陳芊樺，6年前為照顧生病的父母，回屏東萬丹接手父親的紅豆田，不畏毒辣陽光、燠熱的田間環境，扛40公斤肥料等粗活成為日常，種出不使用落葉劑的友善紅豆，她還想復刻出兒時爺爺、爸爸為她親製的「紅豆丸」等甜點，對她來說，那是情感的連結，也是苦盡甘來的味道。

高雄交通寧靜示範區 車禍率降低

高雄市推動「速限30公里、禁鳴喇叭」的交通寧靜區，目前已在鼎泰里、寶華里、灣利里及本文里4里落實，平均車速及車禍事故率都下降，以鼎泰里為例，車禍從1年9件降到5件。

高雄周一要和中央開防疫會議 防疫旅館誘因是重點

中央流行疫情指揮中心明天下午4點與各縣市視訊會議，高雄市長韓國瑜將會參加，視訊會議將由衛福部長陳時中主持，討論主題以居家...

韓國瑜臉書貼文高雄與國外美景對比照 韓：不輸外國

高雄市政府找馬來西亞歌手黃明志打造高雄觀光主題曲「出去走走」，MV昨晚上線，把高雄美食、美景納入，最後還有黃明志把高雄市...

熱門新聞

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

南投縣今緊急宣布 全縣住宿式機構明天起禁探訪

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

狂！南投市公所鼓勵戴護目鏡上班 1人發1副

國中生居家檢疫遭歧視 委曲不住、衛生局要了解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。