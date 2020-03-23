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影／今起申請防疫補償金 台東65歲陸配臨櫃辦理搶頭香
政府今天開始受理完成居家隔離或檢疫民眾申請防疫補金，至中午為止，台東縣僅1人提出申請，由大陸籍配偶65歲婦女搶得頭香。
這名陸配今年3月5日從大陸海南省搭機反台，在機場就被海關及防疫人員要求居家隔離14天，婦人從3月6日至19日，共14天居家隔離，均無發燒等症狀，20日解除管制，符合申請防疫補償金資格，今天中午11點半，她到台東縣府社會處救助科完成申請作業。
婦人說，居家隔離期間，連自家客廳都不能去，只能關在自己的房間裡，什麼事都不能做，只能滑手機，跟親友聊天，真的很無聊，但為了家人及大家健康，只好乖乖關在房間裡，也很感謝衛生所防疫人員，每天都打電話或來家裡關心。
縣府社會處救助科長楊幸錦說，符合防疫補償金申請資格的民眾，可用網路線上、郵寄及臨櫃三種方式提出申請，但為了避免群聚，還是鼓勵民眾以前兩種方式提出申請。
她也提醒民眾申請時，除了必須提供居家檢疫通知書、身分證影本、存褶影本之外，還要附上工作場所雇主提供的請假及無薪證明文件。
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