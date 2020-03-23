居家檢疫隔離補助申請首日 第一線人員超擔心這件事

新冠肺炎必須居家隔離與居家檢疫14天民眾，今天起開放可以申請每天1000元的補助，上午申請的人並不多，反而是第一線區公所人員相當緊張，擔心有防疫破口問題。

台南市北區居家檢疫有100多人，但上午只有一人前往請領，區公所表示，由於如果公司有發薪水就不能領補助，當事人必須備齊沒有領薪水的相關證明，如果平常就沒有工作、沒薪水，也必須切結。

區公所人員表示，有些人可能不願意讓人知道自己是居家隔離或居家檢疫的對象，所以可能不願意直接臨櫃申請，而會採用線上申請的方式。

而台南市中西區也有100多人居家檢疫或隔離，但上午也只有一人申請，由於是外配，由丈夫協助申請，因為需要有本人的本國帳戶，做為匯款之用，但該名外配並沒有帳戶，公所表示將再請示是否可用配偶的帳戶。

區公所表示，雖然來申請的都是已結束14天的隔離或檢疫，但是第一線工作人員仍會擔心感染問題，大家都有戴口罩，進入公所內也都要量體溫，但仍難免擔心。