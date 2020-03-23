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全力拚建設 韓國瑜主持高雄時代大道重劃區道路通車

聯合報 / 記者謝梅芬／高雄即時報導
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，開通南側79期及83期重劃區道路。圖／高雄市地政局提供
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，開通南側79期及83期重劃區道路。圖／高雄市地政局提供

為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，開通南側79期及83期重劃區道路，今天上午在地方產業團體、民意代表及地方居民的見證下，由市長韓國瑜主持通車儀式，前鎮區附近里長均到場。

高雄市韓國瑜說，近590公頃的多功能經貿園區是全台唯一具有海空港優勢的經貿園區，除了肩負高雄港舊港區轉型重任外，也同時擔任高雄市經濟發展的重要引擎，可惜發展不如預期，迄今還有約236公頃（占全區40%）閒置或低度利用土地，十分可惜。

為此，高雄市地政局規畫總面積約170公頃的10期市地重劃區及205兵工廠區段徵收區，由市府先將都市基礎建設完成，同步由土地所有權人辦理招商建築開發，減低投資障礙以加速地區建設。

多功能經貿園區的建設首重交通系統，市府規畫一條向東連接籬仔內路、一心路，向西至高雄港邊，橫貫園區的東西向40米寬綠園道，就是今天完工開放通車的時代大道西段。

高雄市地政局說，原本這條道路係屬尚在規畫設計階段，尚未施工的第90期重劃區範圍內，但是屢屢聽到業界反應亟需將時代大道向西延伸，以健全地區交通系統，特別請地政局優先開闢這條道路，如此一來，南邊的79、83期重劃區道路也可以一併通車，有利於招商引資。

同時，韓國瑜也要求都發局同步檢討本區都市計畫，聚焦產業需求、商住綜合發展以及獎勵開發機制等主軸，對此區域未來發展深具信心。

高雄市地政局長黃進雄說，市政府基礎設施已建構完成，接下來棒子就交給區內地主，繼續努力，公私合力一起衝經濟。

高雄多功能經貿園區的10期市地重劃區中，已完工的有60期、65期、79期、80期、83期等5個重劃區，面積總計約44公頃。圖／高雄市地政局提供
高雄多功能經貿園區的10期市地重劃區中，已完工的有60期、65期、79期、80期、83期等5個重劃區，面積總計約44公頃。圖／高雄市地政局提供
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，今天開通南側79期及83期重劃區道路。記者謝梅芬／攝影
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，今天開通南側79期及83期重劃區道路。記者謝梅芬／攝影
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，今天開通南側79期及83期重劃區道路，高雄市長韓國瑜和地方民代都到場。圖／高雄市地政局提供
為健全多功能經貿園區基礎建設，以完備招商投資環境，加速地區繁榮發展，高雄市府地政局率先開闢貫穿經貿園區東西向的主要交通動脈—時代大道西段，今天開通南側79期及83期重劃區道路，高雄市長韓國瑜和地方民代都到場。圖／高雄市地政局提供

高雄市 韓國瑜 重劃區

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