防疫補償金開放申請 需注意申請資格

受疫情影響而居家檢疫、隔離的民眾，從今天起可開始申請隔離期間每日的防疫補償金，上午屏東縣社會處陸續都有民眾來電詢問申請方式。社會處表示，屏東縣的民眾可到縣內市、鄉、鎮公所辦理，但仍需注意是否府和補助條件，也鼓勵民眾多透過網站線上申請，省下民眾舟車勞頓的時間。

根據目前屏東縣政府統計，目前居家檢疫、隔離的民眾共有667位民眾。社會局表示，若需要申請防疫補助金，仍需注意是否符合申請條件。此外，今天為開放申請的第一天，民眾可在隔離結束後隔天開始申請，且期限為兩年，因此民眾可以不用集中在同一天申請。

屏東縣政府表示，想申請防疫補償金的民眾，可透過屏東縣政府「關懷中心介紹」的網頁了解申請資格、方式，若不熟悉申請方式可在網站「Q&A」專中解答。另外，可透過線上、紙本郵寄或臨櫃等方式提出申請，但還是呼籲民眾多利用線上申請的方式，可節省時舟車勞頓的時間。