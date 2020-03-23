申請每日1000元防疫補償金 高雄首日詢問者多

因新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫等5類人士的防疫補償申請將今起開放受理，每人每天可獲1000元防疫補償金。高雄市社會局表示，上午前來詢問者眾多，光社會局上午就接到4、50通詢問電話，將約一周內審核確認受理人數。

防疫補償申請作業分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，3月23日開放受理；第二階段3月31日受理照顧者的防疫補償申請。

高雄市社會局表示，申請補償可線上、郵寄申請，或到區公所臨櫃申請，先由區公所審核受理，再由中央確認資格無誤後即由社會局撥款發放。原規定1個月內發放，但市府已要求公所一周內就送到社會局撥款，預計首批完成受理、確定撥款人數一周內出爐。

社會局說，主要是居家檢疫者多，比較大的區如鳳山、左營、小港等，上午有不少人前往詢問如何申請，社會局也接到4、50通詢問電話，第一天民眾較搞不清楚狀況，詢問者多。

鳳山區公所表示，鳳山區約有近千名居家檢疫者，上午接到電話詢問約3、40人，到現場詢問申請約10多人，但大多先來了解表格如何填寫、需準備什麼資料，真正完成填表並提出申請者僅2人。

鳳山區公所說，今天是第一天，很多民眾沒看過申請表，所以大多是來看要準備什麼資料及如何填寫，還有人把表格帶回家研究填寫。