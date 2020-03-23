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韓國瑜低調到市警局業務訪查 與40多名高階警合照
高雄市長韓國瑜今到高雄市警局進行業務訪視，在警局長李永癸陪同下，韓戴口罩、量體溫到會議室內聽取簡報，在一小時後在警局門口與40多名高階警官合照後離去，全程相當低調。
韓國瑜今上午8點半到市警局，在局長李永癸陪同下聽取各局處業務簡報，談論市警局內部組織編制、治安報告及議員關注十大問題等，隨後又先後到警局內的勤務指揮中心、高市警婦幼隊進行業務訪視。
據了解，韓國瑜在會議中分別向高市警局3位副局長陳書田、王欽源、謝榮隆提問「在高雄市警局服務是什麼事情感到最驕傲？」「感覺最痛心部分」、「未來最迫切想做的事情」等。
市警局以高雄治安日益良好、車禍A1事故上升等回應韓國瑜，雙方互動相當熱絡。
警局長李永癸也向韓國瑜報告這幾天苓雅、三民一、新興等警分局，與衛生局聯手針對市區內多家娛樂場所，進行突擊式臨檢。李強調「未發現居家檢疫民眾趴趴走」。
會議中，韓以感性口吻，向到場的警察同仁說，高雄市能見度向上提升，他期許所有警察同仁，用「認真認真再認真，小心小心再小心」態度，不出任何差錯。
最後，韓國瑜在市警局門口，與警局長、警分局長、科長等在合影，韓脫下口罩伸出大拇指，與高階警官們大喊「高雄市警察，全台灣最棒」。
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