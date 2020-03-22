高雄周一要和中央開防疫會議 防疫旅館誘因是重點

中央流行疫情指揮中心明天下午4點與各縣市視訊會議，高雄市長韓國瑜將會參加，視訊會議將由衛福部長陳時中主持，討論主題以居家檢疫相關事項為主，包含居家檢疫者的就醫、清潔消毒，防疫旅館等。

高雄市府23日下午2點先開高市防疫會議，目前高雄市衛生局已先擬妥一些防疫友善營業場所等議題，市府定調，要向中央爭取的項目，等到下午4點，與中央的防疫視訊會議中提出地方的執行需求。

防疫旅館的配套措施也是高雄市可能提出的一項重點，衛生局觀察，高雄市旅館多半意願不高，「業者都嚇死了」，市府將會提出地方心聲，希望中央提供更多誘因等。

衛生局長林立人說，中央流行疫情指揮中心和全國縣市長的視訊會議，之前也有開過，大部分是陳時中主持，行政院副院長陳其邁也曾經主持。