餐廳超市防疫 高雄推新禮貌運動

防止居家檢疫者趴趴走或出入易群聚感染的密閉場所，高雄市衛生局與警察局前晚聯手突襲夜店，杜絕出現防疫破口。衛生局並將推「防疫友善營業場所」，要求餐廳、娛樂場所優先開放有對外窗的包廂，超市大賣場在結帳櫃台前應貼等待線，以保持距離，減少感染風險。

加強防疫，高雄市警察局與衛生局聯手，不定期到娛樂場所稽查。市警局一連3天，由苓雅、三民一、新興3警分局，輪流對娛樂場所突擊檢查。其中三民一警分局派4名員警，市警局保安大隊4名員警，前晚對6個夜店聯合稽查。

市警局行政科長張國讚說，聯合稽查人員到大型夜店等娛樂場所時，發現夜店自主管理頗佳，服務人員都有戴口罩。因應疫情，業者主動在店門口對顧客量體溫，噴酒精消毒，「連員警臨檢也要排隊量體溫」。目前未在夜店發現有違反居家檢疫規定的民眾。

另外，高雄市長韓國瑜發起推動「新禮貌運動」，防疫期間希望民眾之間能保持適當活動間距，「既保護自己，也保護別人」，在校學生保持人與人距離超過1公尺，教室課桌椅的前後左右間距拉大，運動場、實驗室與圖書館比照辦理，避免發生群聚感染。

杜絕居家檢疫者趴趴走，高雄市警察局前晚與高雄市衛生局聯手出擊，到娛樂場所稽查，避免夜店成防疫破口。記者邱奕能／翻攝

高市府衛生局疾管處長何惠彬表示，正與經發局討論，希望新禮貌運動能擴及超市等賣場，建議超市業者在地板上貼等待線，讓排隊結帳民眾能保持一定距離，減少飛沫傳播風險。

許多餐廳、KTV 包廂沒有對外窗，空氣不流通，成為防疫隱憂。何惠彬說，高雄市政府將輔導業者優先開放有空氣流通的包廂，以確保消費者用餐安全。