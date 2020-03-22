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韓國瑜臉書貼文高雄與國外美景對比照 韓：不輸外國

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高。圖/取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高。圖/取自韓國瑜臉書

高雄市政府找馬來西亞歌手黃明志打造高雄觀光主題曲「出去走走」，MV昨晚上線，把高雄美食、美景納入，最後還有黃明志把高雄市長韓國瑜錯認為別人的橋段，相當逗趣。韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高，要大家旅遊看美景不用出國，高雄就有。

韓國瑜在在臉書、Line官方帳號上宣傳昨天首播的2020高雄觀光主題曲「出去走走」，鼓勵還沒聽過的人趕快去聽(https://h.richkh.tw/2020khsong)，希望大家看完MV後，除了覺得歌曲好聽琅琅上口，也趕快來高雄走走逛逛。

韓國瑜說，最近不能出國趴趴走沒有關係，高雄市政府觀光局特別為大家整理幾處高雄熱門拍照打卡與秘密景點。並貼出許多高雄美景與國外美景相似度極高的照片，呼籲大家雖然不能出國，但來高雄旅遊踩點不輸給外國。

高雄市長韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高。圖/取自韓國瑜臉書
高雄市長韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高。圖/取自韓國瑜臉書

韓國瑜 出國 高雄市

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