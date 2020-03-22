韓國瑜臉書貼文高雄與國外美景對比照 韓：不輸外國

高雄市政府找馬來西亞歌手黃明志打造高雄觀光主題曲「出去走走」，MV昨晚上線，把高雄美食、美景納入，最後還有黃明志把高雄市長韓國瑜錯認為別人的橋段，相當逗趣。韓國瑜今在臉書、Line官方帳號宣傳這首歌，還把高雄美景與美國大峽谷、地中海賽普勒斯等國外景點照片對比，相似度極高，要大家旅遊看美景不用出國，高雄就有。

韓國瑜在在臉書、Line官方帳號上宣傳昨天首播的2020高雄觀光主題曲「出去走走」，鼓勵還沒聽過的人趕快去聽(https://h.richkh.tw/2020khsong)，希望大家看完MV後，除了覺得歌曲好聽琅琅上口，也趕快來高雄走走逛逛。