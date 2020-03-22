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自主健康管理期間發病 屏東縣破蛋增一例境外確診

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣衛生局表示，該例屬於境外移入的確診個案，且沒有任何社區活動及交流，因此社區傳播風險低，請民眾不要恐慌。記者陳弘逸／攝影
屏東縣衛生局表示，該例屬於境外移入的確診個案，且沒有任何社區活動及交流，因此社區傳播風險低，請民眾不要恐慌。記者陳弘逸／攝影

根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖中，截至22日清晨最新的更新顯示，屏東縣確診個案破蛋，由境外移入而確診的人數新增為1例。一名經商返國的男子，於21日確診，所幸只有檢疫期間只有與家中的妻子接觸，並無從事任何活動，因此，屏東縣衛生局呼籲，民眾不要恐慌。

據了解，該名男子，於3月9日到國外出差，18日回國後配合政策進行自主健康管理，入境時全程都有戴著口罩，過程中也並未出現任何病狀。豈料，該名男子19日突然發燒，他立刻就醫，昨日得知確診後，隨即送往至負壓隔離病房治療，所幸目前症狀輕微。

經調查，該名男子檢疫期間，僅有與家中妻子接觸，所幸也沒有從事任何社區活動及交流，該男子的妻子目前也在家中進行居家隔離。

根據屏東縣政府統計，目前屏東縣政府目前全縣有656人居家檢疫、11人居家隔離以及160人自主健康管理。縣府將擴大醫療服務及防疫量能，將在屏北、屏中及屏南地區，指定14家急救責任醫院，擔任社區採檢點，以利社區民眾篩檢，避免個案集中大醫院，造成醫療量能壅塞及院內感染風險增加。

屏東縣衛生局表示，該例屬於境外移入的確診個案，且個案沒有任何社區活動及交流，因此社區傳播風險低，請民眾不要恐慌。

屏東縣政府在昨日二度召開「屏東縣疫情指揮中心會議」，縣長潘孟安表示：「防疫視同作戰」要求縣府各單位24小時待命防疫，努力防堵疫情並執行各項防疫措施，避免社區感染發生。此外，呼籲居家檢疫或隔離的民眾都應遵守各項規定，切勿心存擅離處所，以免觸法受罰。

屏東縣政府 衛生局 居家檢疫

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