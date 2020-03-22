防居家檢疫者進來 澎湖擬入境填健康聲明書查旅遊史

為了防堵有國外旅遊史須居家檢疫的民眾入境澎湖，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議表示，澎湖比照國際機場要求填寫健康聲明書，詳實勾選近期是否有國外旅遊史，以健保系統查詢旅遊史，如尚在居家檢疫期內，將勸說返台檢疫，不服從強制送勞工育樂中心檢疫14天。

澎湖縣政府表示，中央流行疫情指揮中心回溯追蹤3月5日至14日自歐洲、埃及、土耳其與杜拜入境民眾，及3月8日至18日自美國、東亞入境有症狀者，要求向居住所在地鄉鎮市公所主動通報，至今已有1萬700多人通報，但仍有少數民眾未主動通報。

賴峰偉表示，為防止曾經在疫區的留學生或近期有國外旅遊史民眾來澎湖旅遊，他要求研擬比照國際航線，只要入境澎湖必須填寫健康聲明書，了解是具有疫區旅遊史，並在機場、港口設置健保讀卡系統，利用健保卡雲端系統查驗出、入境資料。

賴峰偉指出，許多赴歐美留學留學生提前返國，全台主動向鄉市公所報到的只有1萬多人，還有漏網之魚未主動報到檢疫，只要其中有1、2人來到澎湖旅遊，形成防疫破口，疫情可能因此擴散到澎湖。

賴峰偉表示，若發現具國外旅遊史、未主動向鄉鎮市公所報到的居家檢疫者，將勸說返台居家檢疫，如不聽從勸說，則強制移送勞工育樂中心檢疫14天。