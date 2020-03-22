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高雄推升級版「新禮貌運動」 建議超市畫設等候線

聯合報 / 記者王慧瑛 謝梅芬／高雄即時報導
避免購物人潮貼得太近，高雄市衛生局正在研究，建議超市業者在地板貼等待線，讓排隊結帳民眾保持一定距離，減少飛沫傳播風險。記者謝梅芬／攝影
避免購物人潮貼得太近，高雄市衛生局正在研究，建議超市業者在地板貼等待線，讓排隊結帳民眾保持一定距離，減少飛沫傳播風險。記者謝梅芬／攝影

防止居家檢疫者趴趴走或出入易傳染的密閉場所，高雄市衛生局與警察局近日聯手突襲夜店，堵防疫缺口。衛生局還將推防疫友善營業場所，要求餐廳、娛樂場所業者優先開放有對外窗的包廂，也會建議超市等在結帳櫃台貼等待線，擴大新禮貌運動。

高雄市政府持續推動「新禮貌運動」，防疫期間希望保持適當活動間距，保護自己與他人，達到防疫目的。在校園的新禮貌運動是希望學生們保持人與人距離超過1公尺，教室課桌椅的前後左右間距可以拉大，運動場、實驗室與圖書館也能比照，避免發生群聚感染。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬說，正與市府經發局討論，希望新禮貌運動能擴及到超市等，希望超市業者在地板貼等待線，讓排隊結帳民眾保持一定距離，減少飛沫傳播風險。

許多餐廳、KTV 包廂沒有對外窗，空氣不流通，成為防疫隱憂。何惠彬說，市府將推動防疫友善營業場所，輔導業者優先開放空氣流通的包廂，確保消費者用餐安全。

另外，中央流行疫情指揮中心23日下午4點與22個縣市開視訊防疫會議，高雄市長韓國瑜會參與，韓下午2點會先與市府一級主管開地方防疫會議，凝聚共識後，會在與中央的視訊會議提出地方需求。

目前絕大多數的超市都未畫設貼等待線，一旦人潮多，恐有飛沫傳播風險。記者謝梅芬／攝影
目前絕大多數的超市都未畫設貼等待線，一旦人潮多，恐有飛沫傳播風險。記者謝梅芬／攝影

衛生局 高雄市 韓國瑜

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