高雄推升級版「新禮貌運動」 建議超市畫設等候線

防止居家檢疫者趴趴走或出入易傳染的密閉場所，高雄市衛生局與警察局近日聯手突襲夜店，堵防疫缺口。衛生局還將推防疫友善營業場所，要求餐廳、娛樂場所業者優先開放有對外窗的包廂，也會建議超市等在結帳櫃台貼等待線，擴大新禮貌運動。

高雄市政府持續推動「新禮貌運動」，防疫期間希望保持適當活動間距，保護自己與他人，達到防疫目的。在校園的新禮貌運動是希望學生們保持人與人距離超過1公尺，教室課桌椅的前後左右間距可以拉大，運動場、實驗室與圖書館也能比照，避免發生群聚感染。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬說，正與市府經發局討論，希望新禮貌運動能擴及到超市等，希望超市業者在地板貼等待線，讓排隊結帳民眾保持一定距離，減少飛沫傳播風險。

許多餐廳、KTV 包廂沒有對外窗，空氣不流通，成為防疫隱憂。何惠彬說，市府將推動防疫友善營業場所，輔導業者優先開放空氣流通的包廂，確保消費者用餐安全。