屏東公私有市場 呼籲消費者採買時應戴口罩
隨著疫情升溫，每天傳統市場及夜市需面對眾多消費者，防疫壓力漸增，屏東縣各鄉鎮公所，除了提升市場消毒次數，也會持續宣導民眾到市場採買時應戴口罩。未來將會跟屏東縣政府研議，市場相關的防疫措施，期望能不影響攤商生意，與避免成群聚感染，作為日後防疫的目標。
據了解，部分縣市對市場防疫工作，已做出相關配套措施。由於屏東各屏東各公、私有市場多半為開放式的場所，且擁有多道出入口，較不易掌控消費者進出市場。雖然屬於半開市場所，比封閉區域還要通風，但當人潮聚集時，仍有一定的風險。
潮州鎮公所表示，由公所管理的第一公有零售市場因應防疫，每天早市休息後，都會派人進行消毒，此外也呼籲民眾與攤商，進出市場皆需要配戴口罩，降低傳染風險。
屏東市公所表示，目前針對屏東市所有公有市場，提升消毒次數，從原本每月一次，改為2周一次的消毒工作，另外，攤商若有口罩的需求，也可向市公所購買由中央開始配送的口罩。
此外，因應疫情升溫，屏東市公所未來將會跟屏東縣政府討論市場防疫措施，期望能制定出不影響攤商生意，且避免群聚感染的防疫措施。
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