快訊

中研院群聚擴大！同會議四人先後確診 傳染源是他

路透：東奧舉辦單位 悄悄規劃延期

屏東公私有市場 呼籲消費者採買時應戴口罩

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣各鄉鎮公所，除了提升市場消毒次數，也會持續宣導民眾到市場採買時應戴口罩。記者陳弘逸／攝影
屏東縣各鄉鎮公所，除了提升市場消毒次數，也會持續宣導民眾到市場採買時應戴口罩。記者陳弘逸／攝影

隨著疫情升溫，每天傳統市場及夜市需面對眾多消費者，防疫壓力漸增，屏東縣各鄉鎮公所，除了提升市場消毒次數，也會持續宣導民眾到市場採買時應戴口罩。未來將會跟屏東縣政府研議，市場相關的防疫措施，期望能不影響攤商生意，與避免成群聚感染，作為日後防疫的目標。

據了解，部分縣市對市場防疫工作，已做出相關配套措施。由於屏東各屏東各公、私有市場多半為開放式的場所，且擁有多道出入口，較不易掌控消費者進出市場。雖然屬於半開市場所，比封閉區域還要通風，但當人潮聚集時，仍有一定的風險。

潮州鎮公所表示，由公所管理的第一公有零售市場因應防疫，每天早市休息後，都會派人進行消毒，此外也呼籲民眾與攤商，進出市場皆需要配戴口罩，降低傳染風險。

屏東市公所表示，目前針對屏東市所有公有市場，提升消毒次數，從原本每月一次，改為2周一次的消毒工作，另外，攤商若有口罩的需求，也可向市公所購買由中央開始配送的口罩。

此外，因應疫情升溫，屏東市公所未來將會跟屏東縣政府討論市場防疫措施，期望能制定出不影響攤商生意，且避免群聚感染的防疫措施。

屏東各公、私有市場多半為開放式的場所，且擁有多道出入口，較不易掌控消費者進出市場。記者陳弘逸／攝影
屏東各公、私有市場多半為開放式的場所，且擁有多道出入口，較不易掌控消費者進出市場。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 口罩 疫情

延伸閱讀

杜絕謠傳居家檢疫者趴趴走 高市警局聯手衛生局稽查

媽祖坐鎮加上醫院等級的防疫 國道西螺服務區最安全

直言集／鎖國難鎖人心 防疫先自律

防疫升級 中研院確診者 「未參與防疫研究」

相關新聞

防居家檢疫者進來 澎湖擬入境填健康聲明書查旅遊史

為了防堵有國外旅遊史須居家檢疫的民眾入境澎湖，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議表示，澎湖比照國際機場要求填寫健康聲明書，詳實...

高雄推升級版「新禮貌運動」 建議超市畫設等候線

防止居家檢疫者趴趴走或出入易傳染的密閉場所，高雄市衛生局與警察局近日聯手突襲夜店，堵防疫缺口。衛生局還將推防疫友善營業場...

不用搭飛機冒險 旅美客家鄉親開手機遠距掃墓

線上掃墓無距離！客家人習慣提早掃墓，今年高雄美濃李姓家族擇定良日將逝去親人遺骨放入「家筒」，但遠在美國與阿根廷的三名家族...

高雄田寮橋梁逢豪雨必封 居民爭取野溪整治

高市田寮區大同里菜堂東橋野溪多年未整治，溪底雜草叢生，每逢溪水暴漲導致道路淹水難行，雨季常需要封橋因應。今年汛期即將來臨...

高雄大寮上午出現PM2.5紅色警示 要求工廠降載減排

高雄市環保局說，今天上午高雄地區空氣品質因風場變換頻繁擴散條件變差，環保局表示已提前啟動各項管制措施，大寮測站曾出現PM...

居家檢疫擅離住處 台東已開3張罰單

新冠肺炎疫情似愈燒愈旺，全台確診達153例，台東縣雖無確診個案，但有278人居家檢疫、2人居家隔離；為了防疫，截至今天為...

違反新冠肺炎疫情相關規定 高雄市已開罰58件

高雄市衛生局統計新冠肺炎疫情相關舉發裁處件數共有58件，衛生局簡任技正潘炤穎說，目前只有統計件數，至於開罰金額，尚未確定...

防疫不忘行銷觀光 潘孟安臉書：不用出國，屏東就有

防疫非常時期，讓許多人出國計畫生變，但其實台灣的美景不輸國外，想親近古蹟、賞花或踏浪，台灣就能滿足。許多縣市長也賣力宣傳...

金門南石滬公園有新亮點 3D彩繪重現當年採石盛況

南石滬公園位在金門東南角料羅村外海岸，過去是開挖地下花崗岩石的礦場，2002年因為不符經濟效益停產後，轉型為遊憩公園，金...

高雄觀光主題曲「出去走走」首播 黃明志全方位創作

高雄市觀光局昨晚發表由馬來西亞知名音樂人黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」。觀光局長邱俊龍說，...

社團春秋／3度回任理事長 他送電鍋扶弱

「高雄市慈善團體聯合總會」2002年推出「港都助學」方案，獲補助的弱勢家庭每名學生每學期可領獎學金1萬元，直到學生離開校園、進入社會為止，累計到今年已幫助過6000多名學生。此一獎學金發放方式正是高慈總當時的理事長張來川的構想。張來川今年在會員支持下又回任理事長，創下高慈總3任理事長的紀錄，可見會員對他的肯定。

民生物資瘋搶 韓國瑜喊4不2穩

民眾不斷搶購民生物資，高雄市長韓國瑜昨天和家樂福、大統集團、全聯等量販業者一起開記者會，表示各大通路「貨源穩定、價格穩定」，希望安定民心，韓國瑜提出「4不、2穩」，呼籲民眾「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」。

熱門新聞

桃園市新冠肺炎確診增至15例 6例為境外移入

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

檢疫人數爆增衛生單位緊盯 彰化已罰5人33萬

4度趴趴走被罰百萬 桃園市至今已裁罰26件324萬

居家檢疫擅離住處 台東已開3張罰單

中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。