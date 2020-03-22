屏東新冠肺炎確診病例接觸單純 屏府籲勿恐慌
屏東新冠肺炎確診個案破蛋，屏東縣衛生局今天表示，這名確診個案18日入境，19日發燒就醫檢驗後確診，馬上收治負壓隔離病房，唯一接觸的人只有老婆，呼籲民眾不要恐慌。
衛生福利部疾管署今天凌晨公布確診個案，原0確診的屏東縣破蛋，有1人確診，衛生局表示，這名個案是境外移入個案，18日入境全程帶著口罩，19日發燒就醫，確診後立即收治負壓隔離病房治療中，目前是輕症。
衛生局表示，個案返家後唯一接觸的人只有老婆，已匡列居家隔離，個案沒有任何社區活動及交流，社區傳播風險低，請民眾不要恐慌。
屏東縣疫情指揮中心昨天下午召開積極整備會議，縣長潘孟安指示24小時待命防疫，全縣屏北、屏中及屏南地區指定縣內14家急救責任醫院擔任社區採檢點，進行社區民眾篩檢任務。
縣府表示，截至21日為止，屏東縣居家檢疫人數共509人，防疫旅館已整備待命，提供居家檢疫者家屬居住，讓需要居家檢疫的家庭有更多的選擇。
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