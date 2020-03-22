屏東新冠肺炎確診病例接觸單純 屏府籲勿恐慌

「高雄市慈善團體聯合總會」2002年推出「港都助學」方案，獲補助的弱勢家庭每名學生每學期可領獎學金1萬元，直到學生離開校園、進入社會為止，累計到今年已幫助過6000多名學生。此一獎學金發放方式正是高慈總當時的理事長張來川的構想。張來川今年在會員支持下又回任理事長，創下高慈總3任理事長的紀錄，可見會員對他的肯定。

2020-03-21 23:13