高雄田寮橋梁逢豪雨必封 居民爭取野溪整治

高市田寮區大同里菜堂東橋野溪多年未整治，溪底雜草叢生，每逢溪水暴漲導致道路淹水難行，雨季常需要封橋因應。今年汛期即將來臨，經地方居民陳情，田寮區公所近日邀集農委會水土保持局與市府水利局人員會勘。區長陳百山表示，會配合相關作業爭取野溪整治，希望早日讓鄰近住戶拖延淹水惡夢。

受二仁溪貫穿行政區影響，田寮區崇德橋、菜堂東橋等地若遇溪水暴漲常需要封橋因應。在當地居民陳情下，田寮區公所20日邀請農委會水土保持局台南分局、高雄市政府水利局人員前往會菜堂東橋野溪會勘，另有高雄市議員李亞築、黃明太、陳明澤等人會同勘查。