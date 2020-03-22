居家檢疫擅離住處 台東已開3張罰單

新冠肺炎疫情似愈燒愈旺，全台確診達153例，台東縣雖無確診個案，但有278人居家檢疫、2人居家隔離；為了防疫，截至今天為止，台東縣政府衛生局針對其中3位應居家檢疫卻擅離住處民眾，已開出3張罰單。

縣府衛生局指出，台東縣內有2人自國外返國，因同機乘客有人確診，經通報須居家隔離，目前2人無任何異常，採樣檢驗也為陰性，3月底前若無異常，可望解禁。

負責居家檢疫業務的台東縣政府民政處自治科科長魏瑞昌表示，目前台東有278人（名冊每兩小時更新）因有國外疫區旅遊史或居住史，返國後須居家檢疫14天；其中有42人是從歐美地區返台後，主動向各鄉鎮市公所通報有歐美疫區的旅遊史。

魏瑞昌指出，從2月至今，台東有3名應居家檢疫者因違反居 檢疫規定被依法開罰，有被民眾檢舉，或村里幹事會同警察發現有離開住所事實；其中2人行為發生在紓困條例實施前，各罰3萬元，另1人行為發生在紓困條例實施後，罰款變重，被罰10萬元。