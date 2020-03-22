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違反新冠肺炎疫情相關規定 高雄市已開罰58件
高雄市衛生局統計新冠肺炎疫情相關舉發裁處件數共有58件，衛生局簡任技正潘炤穎說，目前只有統計件數，至於開罰金額，尚未確定，但高雄市目前還沒有開出百萬元罰單。
高雄市衛生局統計到昨天下午4點止，確診個案開罰1件、居家隔離裁罰20到100萬元有3件，居家檢疫開罰10萬100萬元有44件，散播疫情謠言裁罰10到300萬元有9件，已移送偵辦中，另外一件「其他」是沒有戴口罩進醫療診所，只要要檢舉或通報就開罰。
對於網傳非官方訊息，高雄市防疫單位已委請高雄警、調單位蒐證，將查辦訊息散播來源。警方表示，如果基於善意，也不能傳確診者所住的地點，如果惡意不遵守，便已違反傳染病防治法第63條及社會秩序維護法第64條，最重可罰處300萬元。
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