防疫不忘行銷觀光 潘孟安臉書：不用出國，屏東就有

防疫非常時期，讓許多人出國計畫生變，但其實台灣的美景不輸國外，想親近古蹟、賞花或踏浪，台灣就能滿足。許多縣市長也賣力宣傳觀光亮點，強調「不用出國、台灣就有」，也刺激低迷的台灣旅宿業。

屏東縣長潘孟安就在臉書貼一系列美照，對照屏東與日本、法國、摩洛哥、泰國、西班牙、澳洲、韓國、日本、紐西蘭、非洲、美國、歐洲、菲律賓等著名景點的相似場景，還說「有圖有真相，就是這麼像」，走訪國際級景點不必遠求，台灣就是好玩、好買、好拍的寶島，引起網友熱烈討論。