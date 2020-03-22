金門南石滬公園有新亮點 3D彩繪重現當年採石盛況

南石滬公園位在金門東南角料羅村外海岸，過去是開挖地下花崗岩石的礦場，2002年因為不符經濟效益停產後，轉型為遊憩公園，金湖鎮最近找來「薏米彩繪工作室」，以3D畫上早期的碎石採集情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，成為最近的打卡新亮點。

金門產的花崗岩石紋路多元且優美、硬度更勝於大理石，是許多著名建物採用的石材，當中南石滬公園就是著名的花崗石礦場，據說包括中正紀念堂、桃園國際機場等建築的石材都取自這裡。

金湖鎮長陳文顧最近特別委託「薏米彩繪工作室」構思，將石滬公園牆面繪製一幅畫作，畫上早期碎石採集的情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，有史前歷史的復古風格，在加上的水獺和戴勝鳥和一些互動小巧思，讓民眾前往拍照時，也能融入畫作中，並透過特殊的3D效果，讓作品可以與民眾互動，增加趣味性。

陳文顧表示，南石滬公園的水池倒映著花崗岩壁，人為的開採痕跡，讓岩壁獨具美感，與另一頭的料羅海灣相呼映， 沿著花崗岩地磚慢慢往下走時，一邊是山景，一邊是海景，在山壁與樹林倒影襯托下，顯得更有意境，所以有「金門迷你版張家界」的美稱，相當值得一遊。