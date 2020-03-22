快訊

台灣抗疫他成功組成口罩國家隊 謝金河讚譽是難得好官

醫護手套下慘白的雙手 「這是天使的皺痕」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門南石滬公園有新亮點 3D彩繪重現當年採石盛況

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
薏米彩繪工作室的陳詩薏（左）最近又完成南石滬公園的3D彩繪，金湖鎮長陳文顧特別前往探班慰問。記者蔡家蓁／攝影
薏米彩繪工作室的陳詩薏（左）最近又完成南石滬公園的3D彩繪，金湖鎮長陳文顧特別前往探班慰問。記者蔡家蓁／攝影

南石滬公園位在金門東南角料羅村外海岸，過去是開挖地下花崗岩石的礦場，2002年因為不符經濟效益停產後，轉型為遊憩公園，金湖鎮最近找來「薏米彩繪工作室」，以3D畫上早期的碎石採集情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，成為最近的打卡新亮點。

金門產的花崗岩石紋路多元且優美、硬度更勝於大理石，是許多著名建物採用的石材，當中南石滬公園就是著名的花崗石礦場，據說包括中正紀念堂、桃園國際機場等建築的石材都取自這裡。

金湖鎮長陳文顧最近特別委託「薏米彩繪工作室」構思，將石滬公園牆面繪製一幅畫作，畫上早期碎石採集的情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，有史前歷史的復古風格，在加上的水獺和戴勝鳥和一些互動小巧思，讓民眾前往拍照時，也能融入畫作中，並透過特殊的3D效果，讓作品可以與民眾互動，增加趣味性。

陳文顧表示，南石滬公園的水池倒映著花崗岩壁，人為的開採痕跡，讓岩壁獨具美感，與另一頭的料羅海灣相呼映， 沿著花崗岩地磚慢慢往下走時，一邊是山景，一邊是海景，在山壁與樹林倒影襯托下，顯得更有意境，所以有「金門迷你版張家界」的美稱，相當值得一遊。

金湖鎮公所也表示，從陳文顧鎮長上任以來，就積極地推動文創彩繪，繼去年在成功的陳景蘭洋樓附近彩繪了一幅海底世界開始，近期又陸續在復國墩、新市里街道、太湖旁分別畫上符合現地特色的彩繪，希望透過彩繪讓更多鄉親及遊客看到金湖鎮的美。

南石滬公園的水池倒映著花崗岩壁，人為的開採痕跡，讓岩壁獨具美感，有「金門迷你版張家界」的美稱。記者蔡家蓁／攝影
南石滬公園的水池倒映著花崗岩壁，人為的開採痕跡，讓岩壁獨具美感，有「金門迷你版張家界」的美稱。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮最近找來「薏米彩繪工作室」，以3D畫上早期的碎石採集情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，成為最近的打卡新亮點。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮最近找來「薏米彩繪工作室」，以3D畫上早期的碎石採集情境，重現早期南石滬公園開挖花崗岩的景象，成為最近的打卡新亮點。記者蔡家蓁／攝影

延伸閱讀

金門南石滬公園彩繪 打卡新亮點

疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

金門中正國小校慶徵圖 狼標誌票選第一躍杯墊T恤

免驚！金門檢疫收容處排汙水引關注 縣府90天完成接管

相關新聞

金門南石滬公園有新亮點 3D彩繪重現當年採石盛況

南石滬公園位在金門東南角料羅村外海岸，過去是開挖地下花崗岩石的礦場，2002年因為不符經濟效益停產後，轉型為遊憩公園，金...

高雄觀光主題曲「出去走走」首播 黃明志全方位創作

高雄市觀光局昨晚發表由馬來西亞知名音樂人黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」。觀光局長邱俊龍說，...

社團春秋／3度回任理事長 他送電鍋扶弱

「高雄市慈善團體聯合總會」2002年推出「港都助學」方案，獲補助的弱勢家庭每名學生每學期可領獎學金1萬元，直到學生離開校園、進入社會為止，累計到今年已幫助過6000多名學生。此一獎學金發放方式正是高慈總當時的理事長張來川的構想。張來川今年在會員支持下又回任理事長，創下高慈總3任理事長的紀錄，可見會員對他的肯定。

民生物資瘋搶 韓國瑜喊4不2穩

民眾不斷搶購民生物資，高雄市長韓國瑜昨天和家樂福、大統集團、全聯等量販業者一起開記者會，表示各大通路「貨源穩定、價格穩定」，希望安定民心，韓國瑜提出「4不、2穩」，呼籲民眾「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」。

高中以下禁出國 教師看法兩極

受疫情影響，教育部前天宣布，公私立高級中等以下學校的教職員工生，即日起至109年7月15日止，非經專案許可，暫時停止出國，違反者最高罰100萬元。絕大多數老師都認同支持，但有老師認為，禁止出國應是「每個人」都有的認知，只針對教職員工生設限，感覺怪怪的。

機場小黃加入防疫 嘆乘客少

高雄機場排班計程車很支持政府的防疫政策，相繼加入防疫計程車行列，現已有100輛加入，但高雄機場國際航班很少，最近每天約1、2航班，排班計程車平均一天收入200元到500元，相當辛苦。高雄市交通局表示，會全力協助爭取較充分的防疫措施，也會幫忙申請4月1日要開始的油資補貼。

台26線遊覽車將解禁 環團籲總量管制

省道台26線滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段有「天涯海角一隅」美譽，因隱身邊陲地且禁行遊覽車，是台灣少數保留原始自然美的「秘境公路」；滿州鄉公所為活絡觀光爭取遊覽車解禁，因拓寬難度高，公路總局擬出單月南向、雙月北向開放等方案；環團則憂心過大的遊憩壓力會破壞環境，且路窄安全堪慮，籲請縣道安委員會負起把關責任，採總量管制並試辦1年。

疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

新冠肺炎疫情全球升溫，台灣的確診個案也不斷增加，中央疫情指揮中心日前發布一團「土耳其旅遊團」，15名團客中有13名確診個...

中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

屏東縣滿州鄉地處偏遠，加油站稀少，鄉公鄉在爭取省道台26線滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段遊覽車解禁同時，為吸引更多遊客造訪並解...

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

新冠肺炎疫情發燒，這月來卻接連傳出有民眾嫌惡護理師小孩的霸凌行為，讓醫護人員百般無奈！

高雄傳醫護遭霸凌 護師工會發聲明強烈譴責

日前網路瘋傳高雄有一家三口染疫卻四處趴趴走，衛生局事後雖證實謠傳，但流傳的假訊息卻殃及一家診所停診，診所內護理人員的子女...

又見搶購物資！ 韓國瑜挺中央與量販業者喊「4不2穩」

國內外新冠肺炎疫情持續，國內又起一片搶購潮，高雄市長韓國瑜今天和家樂福、大統集團、全聯等量販業者代表一起以「四不二穩」開...

熱門新聞

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

虧損嚴重！基隆29條路線學生專車3月31日停駛

桃園市新冠肺炎確診增至15例 6例為境外移入

護理師孩子被當「病毒」！ 霸凌事件也在高雄出現翻版

防疫同作戰 嘉義商家發起台灣加油挺醫護防疫人員行動

竹市府啟動戶外洽公整備 即日起住宿型衛福機構禁探視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。