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高雄觀光主題曲「出去走走」首播 黃明志全方位創作

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
由馬來西亞知名音樂人黃明志創作且自導自演的高雄觀光主題曲「出去走走」MV，今天晚間首播。圖／翻攝「出去走走」MV畫面
由馬來西亞知名音樂人黃明志創作且自導自演的高雄觀光主題曲「出去走走」MV，今天晚間首播。圖／翻攝「出去走走」MV畫面

高雄市觀光局昨晚發表由馬來西亞知名音樂人黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲「出去走走」。觀光局長邱俊龍說，受到疫情影響，全球觀光產業、旅遊人潮大受影響，市府團隊除了做好最高標準的防疫措施，也和觀光旅宿業積極推動高雄安心旅遊，健康的人還是可以多到戶外曬太陽、適度運動，也期盼疫情趨緩後，大家能追尋高雄觀光主題曲和MV，一起到高雄走走。

「出去走走」昨天晚間在黃明志的臉書全球首播。邱俊龍表示，這支MV從2月開始籌畫，在高雄進行拍攝了三天兩夜，拍攝過程事前保密到家，觀光局完全尊重黃明志的創作發想，並且全力配合；MV裡面有愛河、中央公園、旗津、蓮池潭龍虎塔、六合夜市、衛武營迷迷村、茂林、美濃、岡山等景點，也到原住民部落跟著原住民朋友唱歌跳舞，完美行銷高雄的美景、美食和人情味。

邱說，黃明志多才多藝，身兼導演、演員等身份，本身又具有相當高國際知名度，觀光局這次可以和黃明志合作，由黃為高雄創作觀光主題曲，是高雄莫大的光榮，相信這支音樂錄影帶公開後，可以讓外界看到高雄的美好風光並吸引更多觀光客到高雄一遊。

高雄觀光主題曲「出去走走」全球首播頻道：高雄旅遊網YouTube頻道

由馬來西亞知名音樂人黃明志創作且自導自演的高雄觀光主題曲「出去走走」MV，今天晚間首播。圖／翻攝「出去走走」MV畫面
由馬來西亞知名音樂人黃明志創作且自導自演的高雄觀光主題曲「出去走走」MV，今天晚間首播。圖／翻攝「出去走走」MV畫面

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