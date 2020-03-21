高雄宮廟遶境綠議員擔心防疫 高市府：有溝通加強防範

民進黨籍高雄市議員簡煥宗今天接到鼓山區部分民眾抱怨，現在防疫期間，可是上午7點開始就有宮廟遶境活動，可能讓參加的民眾暴露在風險中。高雄市民政局長曹桓榮說，曾多次與宮廟溝通，宮廟已減少參加人數和平安宴，以陣頭為主，參加總人數限在500人以下。

高雄市新聞局長鄭照新說，宮廟都有依法申請，民間舉辦的活動，市府都會提醒必須做好戴口罩、量體溫等防疫措施，如果違反防疫相關措施，會立刻處置。

有藍營人士說，今天的遶境人數在500人以下，一天結束，民進黨議員如此憂慮影響疫情，但之前有民進黨立委和3、4位民進黨議員先後參加一項延續約一個月、以鳳山區為主的宗教遶境，每次約100多人到200人左右，為何那時未見民進黨議員這麼憂心？

簡煥宗說，今天接到鼓山、左營民眾反映，早上6、7點就有遶境活動，遶境隊伍中午還在鼓山內惟地區休息；現在是防疫時期，之前台中大甲媽祖和白沙屯媽祖的遶境都已延後辦理，難道市府無法協調宮廟延後遶境嗎？高雄的疫情指揮中心對疫情太過樂觀？市府真有心要防疫，應積極與主辦單位協調將活動延後，不要讓民眾暴露在群聚的高風險中。

曹桓榮說，中央目前並沒有禁止全部宗教活動，民政局人員也致電內政部請示，內政部請地方自行處理；民政局和宮廟溝通多天，宮廟減少遶境人數，不辦平安宴，在一天內結束活動，民政局今也有派員了解宮廟防疫措施，出發前有量體溫，約有一半的人戴口罩，也用酒精噴手，陣頭走在戶外保持一定距離；宗教遶境不用向市府申請，要申請的是路權。

鄭照新表示，宮廟都有依法申請，站在市府角度，民間所舉辦的活動，一定都會提醒須做好防疫措施，戶外活動以1000人以下為主，如違規定，會立刻處置；高市府目前是配合中央疫情防治中心的命令，如果未來疫情擴散的話，不排除祭出更嚴厲的防疫措施。