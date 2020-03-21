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高美館325美術節活動採「實名制」 葉匡時頒授高雄獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市立美術館於在戶外迴廊舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，參加者採實名制，距離間隔1公尺。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館於在戶外迴廊舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，參加者採實名制，距離間隔1公尺。記者徐如宜／攝影

高雄市立美術館於今天傍晚在戶外迴廊，舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，由高雄市副市長葉匡時、文化局長林思伶、高美館長李玉玲，授獎給三位《高雄獎》得主李亦凡、簡佑任及石孟鑫，各獲50萬元獎金，獲獎人作品將於4樓展廳展出至5月31日。因應疫情，今天的頒獎典禮及藝術家聯誼會改採實名登記制，要戴口罩、量額溫、手部酒精消毒並登記基本資料與近期出國史才能入場。

《高雄獎》已邁入第24屆，今年共有438位參賽者競逐，經過各領域專業評審委員審慎評選，遴選出得主李亦凡、簡佑任及石孟鑫。何創時書藝基金會贊助的「何創時書法篆刻類特別獎」，由吳孟珊獲獎，另有「優選」5名及「入選」15名。

葉匡時表示，高雄融合著豐富自然環境與人文歷史背景，同時也獨步國內其他城市，擁有在地的美術館、歷史博物館、電影館、圖書館、文創園區及流行音樂中心。每年舉辦的高雄獎，提供了藝術新銳被看見的平台，此次得獎作品更都是一時之選，充分展現高雄獎的指標性和力求創新的企圖心。

李玉玲感謝籌備委員、評審、觀察員以及高美館團隊同仁的付出，高雄獎一路以來的改變與成長，一如高美館在南方這片土地上的努力軌跡，不斷的自我挑戰、與時俱進調整與革新。

高雄獎複審評審團代表薛保瑕表示，藝術之所以能打動人心，是在於始終沒有放棄與時代對話。在《2020高雄獎》獲選的藝術創作，打破了美術館白盒子空間的定義，創造了多義、多變的轉化。觀眾可試著透過作品與台灣年輕世代的藝術家對話，理解他們在創作上對社會議題的關注。

高美館在戶外迴廊舉辦高雄獎頒獎典禮暨藝術家聯誼會活動，邀請圈內人士相聚。為因應防疫，在報到處設有防疫觀察員機制，且與會人員皆需配戴口罩、測量額溫、手部酒精消毒、登記人員基本資料，並確認14日內有無出國情形，會場則安排每座位動距保持為1公尺，並安排人員拍攝紀錄會場情形。

高雄市立美術館於在戶外迴廊舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，參加者採實名制。記者徐如宜／攝影
高雄市立美術館於在戶外迴廊舉辦《2020高雄獎》頒獎典禮，參加者採實名制。記者徐如宜／攝影
高美館展出《2020高雄獎》得獎者作品。記者徐如宜／攝影
高美館展出《2020高雄獎》得獎者作品。記者徐如宜／攝影

美術館 藝術家 口罩

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