疫情謠言不斷民眾心慌慌 金門縣府公布居家隔離人數

新冠肺炎疫情全球升溫，台灣的確診個案也不斷增加，中央疫情指揮中心日前發布一團「土耳其旅遊團」，15名團客中有13名確診個案，一時之間，民眾聞「土耳其團」色變，金門縣政府今天發布新聞稿表示，雖有3位民眾與確診旅遊團同班機，但其中1位在定點檢疫處隔離，經採檢送驗，結果為陰性，另2人為居家檢疫；目前金門沒有確診案例。

金門坊間最近的發燒話題是「從國外旅遊回來的」，大家都相當關注剛從國外旅遊回來的民眾，尤其當中又有不少是縣府公務員，網路上熱議不斷，引起不少民眾恐慌，要求縣府公布目前防疫狀況。

縣府今天發佈新聞稿澄清，金門目前｢沒有確診案例｣；有關居家隔離、居家檢疫者，縣府各單位皆依循中央疫情指揮中心規定進行每日監測及追蹤狀況。

縣府進一步說明，到今日止，地區居家隔離人數有2人，居家檢疫有39人，金門縣長楊鎮浯已要求警察局加強巡邏，務必確保這些鄉親做好居家隔離與檢疫。

縣府說，有3位民眾有土耳其旅遊史，並與確診旅遊團同班機；其中一位居家隔離者，目前在定點檢疫處所隔離中，該員採檢送驗，檢驗報告結果為陰性。另2位同團民眾，據了解，班機座位與確診者的距離甚遠，目前在家進行居家檢疫。

此外，昨日還新增一位居家隔離者，為旅遊確診案例接觸者，今日為返國後第14日，已依疾管署通知進行採檢送驗，須等檢驗報告為陰性後解除隔離。

楊鎮浯也呼籲，請鄉親切勿恐慌，更不要對居家隔離、檢疫者有非理性的言語攻擊與暴力行為；他強調，居家檢疫和居家隔離者｢不是｣確診案例，提醒鄉親切勿再以訛傳訛，如有未經證實之疫情謠言散佈，縣府將依傳染病防治法移請警政及檢調單位依法辦理。此外，如有相關謠言訊息，也歡迎鄉親向衛生局檢舉。