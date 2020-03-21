中油不來我們自己來 屏東偏鄉將設公共造產加油站

屏東縣滿州鄉地處偏遠，加油站稀少，鄉公鄉在爭取省道台26線滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段遊覽車解禁同時，為吸引更多遊客造訪並解決當地居民、漁港漁船和中科院鵬基地的用油需求，向九鵬基地爭取敦親睦鄰經費，規畫在港仔村公有停車場設簡易加油站，並循台東縣海端加油站模式以公共造產方式經營，將是屏東縣首座以公共造產方式設立的加油站。

位處台灣東南隅的台26線滿州鄉港仔至牡丹鄉旭海段，因保有寧靜自然海岸景觀，加上公路局改造周邊景觀設施，成為旅人眼中的寧靜幸福公路，但加油很不方便；旭海村民和港仔村民離最近的加油站車程分另要1小時和半小時，當地2個漁港膠筏要加油，漁民需駛至20公里外的墾丁後壁湖漁港。

滿州鄉長余增春為解決當地加油之苦，曾透過縣籍立委牽線請中油進駐港仔村設站，但中油評估不敷成本，最後不了了之；公所試著循全國首座以公共造產方式經營的台東海端加油站模式，向中科九鵬基地反映後，基地評估也可滿足500多名員工交通和公務所需用油，同意以敦親睦鄰方式促成。

鄉公所表示，公共造產加油站計畫書已完成，規畫中的港仔加油站估計經費3000至4000萬元，經費和中科院對半負擔，基於成本考慮採簡易型，白天營業，地點設在港仔村公有停車場，以遊客、居民、漁船和九鵬基地員工和公務用油的發油量，評估可以自給自足甚至有盈餘，遊覽車一旦開放，更方便加油。

九鵬基地表示，除了500多名員工的交通用油，基地簽約採購的公務用油，要遠赴1個多小時車程外的車城鄉，港仔加油站可以就近加油，很可能是最大的客戶，促成加油站設置，也是回饋地方的具體展現。