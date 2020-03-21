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民眾搶購物資 高市與量販業者喊話四不二穩

中央社 / 高雄21日電

武漢肺炎疫情持續，高雄市政府與量販業者今天向民眾喊話「四不二穩」，呼籲「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，市府和業者也會做到「貨源穩定、價格穩定」。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，市場出現民眾搶購情事，高雄市長韓國瑜、新聞局長鄭照新和家樂福、大統集團、全聯等量販業者代表，共同以「四不二穩」召開記者會，說明供貨現況。

鄭照新先表示，中央流行疫情指揮中心和中央政府一再強調物資無虞，但還是有搶購情形，高市府支持中央，邀請量販業者向民眾說明物資供應現況。

家樂福經理陳依芳說，民眾大量採購物資是有些出乎預料，造成賣場部分貨架空著，但不是沒有貨品，是因為一時來不及補貨，後來已馬上補貨；目前賣場貨架上的各項物資和貨源都充分。民眾搶購物品以衛生紙和泡麵為主。

韓國瑜也表示，這2天可感受民眾搶購民生物資的壓力，中央政府一再呼籲民生物資充沛，業者也強調物資只是來不及上架，但因民眾看到貨架上沒有物品心慌，因此搶購，變成惡性循環。

韓國瑜表示，高市府與量販業者站出來呼籲「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，並協調要「貨源穩定、價格穩定」。雖然不知疫情還有多久，但保證家家戶戶都可以買得到物資，請大家放心。

韓國瑜於記者會後與衛生局長林立人開直播，提醒民眾要勤洗手和戴口罩等防疫措施，並遵守居家檢疫等相關規定。

韓國瑜 疫情 衛生局

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