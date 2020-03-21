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導演豆花車開進屏東 教孩童以飛鳥視野看家鄉

中央社 / 屏東縣21日電

為了與已逝好友齊柏林的約定，紀錄片導演何明瑞以「導演的豆花車」進行全台影像紀錄教學之旅。今天豆花車開進屏東崁頂1處親子泰國蝦池，指導孩子們操作空拍機，從高空視野看家鄉。

伴隨著此起彼落的驚呼聲，空拍機緩緩起飛，孩子們擠到豆花車上的大螢幕前看到自己的家鄉，透過高空視野帶領小朋友重新認識生長的土地。同時透過製作「文創豆花」，分享家鄉的故事，讓影像紀錄種籽遍地開花、萌芽茁壯。

何明瑞將小貨車改裝成可隨機變身的「豆花車」，去年起計畫造訪全台各地，推動兒童影像紀錄培訓課程，發掘更多各地獨有的文化與故事。故事的緣由，來自他與已逝好友齊柏林導演的約定。

從事影像工作超過30年，長期深入探訪台灣及離島的何明瑞，從去年6月起開著「導演的豆花車」進行全台影像紀錄教學之旅，第1站是屏東佳冬鄉，今天到崁頂鄉是他這個旅程的第7站。

何明瑞說，透過「導演的豆花車」推動兒童影像紀錄培訓課程及促進在地參與，在每一個所到之處，進行影像拍攝技巧講述與教學，並帶領學員至戶外實作，因為「用畫面說故事」是最直接、最能觸動人心的方式。

他將小貨車改裝成可隨機變身的「豆花車」，計畫造訪全台各地，發掘更多各地獨有的文化與故事。對於取名「豆花車」，何明瑞說，透過豆花的飲食、體驗、教學，搭配來自全台各地盛產的農特產品，「讓本身沒有味道的豆花，就如同這塊土地與人民具有的純樸與包容性，融入了各種文化、故事，造就美好的台灣」。

「你在天上飛，我在地上跑，我們用各自的方式來為台灣做點事情。」何明瑞說，用影像記錄台灣，啟發大家對這片生長土地的愛護，是他與齊柏林共同的信念，2年多前齊柏林不幸墜機逝世，他在哀傷之餘也有更多感觸，並在當下決定以自己的雙腳與力量，來實現他與好友之間的承諾。

和何明瑞是舊識的林巧芸經營親子泰國蝦場，在得知何明瑞的教學之旅是緣自於與齊柏林的約定後相當感動，因此邀請何明瑞在這個週末2天將「導演的豆花車」開進自己經營的親子蝦池。

林巧芸曾在媒體工作過，對於何明瑞的熱血公益活動相當嚮往，對於能有這樣難得的機會，成為參與紀錄台灣的一分子也感到相當開心。她說「能讓孩子們從高空的角度看見家鄉、紀錄台灣，為自己生長的土地而驕傲，是一件超棒的事。」

柏林 空拍機 親子

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