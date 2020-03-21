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又見搶購物資！ 韓國瑜挺中央與量販業者喊「4不2穩」

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜（左四）今天和市府相關局處長、家樂福、大統集團、全聯等量販業者代表一起呼籲民眾「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，市府和業者也會做到「貨源穩定、價格穩定」。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長韓國瑜（左四）今天和市府相關局處長、家樂福、大統集團、全聯等量販業者代表一起呼籲民眾「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，市府和業者也會做到「貨源穩定、價格穩定」。記者楊濡嘉／攝影

國內外新冠肺炎疫情持續，國內又起一片搶購潮，高雄市韓國瑜今天和家樂福、大統集團、全聯等量販業者代表一起以「四不二穩」開記者會，呼籲高雄市民，「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，市府和業者也會做到「貨源穩定、價格穩定」。

韓國瑜和市府經發局長伏和中、衛生局長林立人、新聞局長鄭照新及量販業者一起開記者會，鄭照新在記者會一開始即表示，中央流行疫情指揮中心和中央政府一再強調物資無虞，但還是有搶購潮，高雄市政府支持中央，邀請量販業者向民眾說明物資供應情形。

家樂福經理陳依芳表示，這兩天民眾大量購買物資，是有點出乎預料，所以前兩天賣場有些貨架空著，不是沒有貨，是因為一時來不及補貨，後來馬上補貨，目前賣場架上的各項物資和貨源都是充分的。

韓國瑜表示，這兩天可以感受到民眾搶購民生物資的壓力很大，中央政府一再呼籲，民生物資是充沛的，業者也說是物資來不及上架，但民眾看到架上沒有物品，心慌，再搶購，變成惡性循環；所以，高雄市政今天站出來呼籲民眾「不搶購、不囤積、不哄抬、不炒作」，高雄市政府會和量販業者協調，要穩定貨源、穩定價格；雖然不知道疫情有多長，但保證家家戶戶都可以買得物資，民生物資是充分的，請大家放心。　

韓國瑜也請需要紓困者，到高雄市政府網查看紓困方案。。

韓國瑜 高雄市 疫情

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