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不畏疫情衝擊！高雄7果品外銷新加坡 1至2月成長3倍

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市阿蓮區農會加強蜜棗理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市阿蓮區農會加強蜜棗理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局表示，近期因馬來西亞防疫政策實施，新加坡蔬果及畜產品等物資相繼受到衝擊，而相對提升台灣果品需求量，高雄農產把握良機，持續供應新鮮農產上架新加坡超市。今日起陸續裝櫃7種高雄優質果品準備銷往星國，包含鳳梨、番石榴、紅心芭樂、蓮霧、蜜棗、木瓜及小番茄，共55公噸，穩定供貨新加坡NTUC Fairprice超市，希望提升高雄果品在星國消費市占比率。

農業局統計，今年1至2月高雄市果品新加坡外銷量達84.4公噸，較去年同期28.4公噸成長近3倍。其中小番茄經當地貿易商採購試吃後給予高評價，今年初首次外銷新加坡，受到消費者不少青睞，至今小番茄已陸續銷售3.68公噸。高雄蜜棗雖已近產季末期，但透過不同品種的產期調節，從年前至今仍不斷供貨，外銷量由去去年23公噸，成長至70公噸，未來還會陸續合作高雄果品。

農業局長吳芳銘表示，因應新冠病毒疫情影響，除了要兼顧內需市場供需調節，也要做外銷市場多元布局。農業局長期培養外銷市場，像是加拿大、新加坡、日本、中東、大陸等地區，主打「高雄首選」品牌，要透過穩定供貨培養目標客群，才能有持續成長的機會。目前國內銷售藉由構築「高雄首選電商平台」、新媒體傳播行銷，外銷則分散市場集中的風險，將來逐步實行多元產銷方式，盡力為高雄的農民找尋通路。

高雄市阿蓮區農會加強優質水果理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市阿蓮區農會加強優質水果理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市內門區農會加強鳳梨理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市內門區農會加強鳳梨理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市內門區農會加強鳳梨理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市內門區農會加強鳳梨理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市阿蓮區農會加強芭樂理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供
高雄市阿蓮區農會加強芭樂理貨裝櫃。圖／高雄市農業局提供

新加坡 高雄市 馬來西亞

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