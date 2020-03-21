快訊

直播／輕症不二採新措施上路 指揮中心記者會1400舉行

北市舊兒童樂園驚傳命案 狗聞到異味主人靠近發現男屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「你在天上飛，我在地上跑」 他實踐與齊柏林的生前約定

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地。記者潘欣中／翻攝
紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地。記者潘欣中／翻攝

從事影像工作超過30年、深入探訪台灣及外島的紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地，再透過製作「文創豆花」分享家鄉故事，撒下影像紀錄的種籽；很多人不知道，這場全台走透透的影像紀錄教學之旅，源於他與好友齊柏林導演的生前約定。

「你在天上飛，我在地上跑，我們用各自的方式來為台灣做點事情！」何明瑞說，用影像記錄台灣，啟發大家對這片生長土地的愛護，是他和導演齊柏林共同的信念；2年多前齊導不幸墜機逝世，他在悲傷之餘也有更多感觸，並在當下決定，要做就趁早，以自己的雙腳與力量，開始實現他與好友之間的承諾。

何明瑞將小貨車改裝成可隨機變身的「豆花車」造訪全台各地，推動兒童影像紀錄培訓課程，發掘更多各地獨有的文化與故事；透過「導演的豆花車」推動兒童影像紀錄培訓課程及促進在地參與，在每一個所到之處，進行影像拍攝技巧講述與教學並帶領學員至戶外實作，「用畫面說故事」是最直接、最能觸動人心的方式。

他說，透過豆花的飲食、體驗、教學，搭配來自全台各地盛產的農特產品，讓本身無味的豆花，就如同這塊土地與人民具有的純樸與包容性，融入了各種文化、故事，造就了美好的台灣。

「讓孩子從高空的角度看見家鄉、紀錄台灣，為自己生長的土地而驕傲，是件超酷的事！」提供活動場地的泰國蝦業者林巧芸說，因曾任媒體行業，對於何明瑞導演的熱血公益活動相當嚮往，能有這樣難得的機會，成為參與紀錄台灣的一份子，感到驕傲又開心。

紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地。記者潘欣中／翻攝
紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地。記者潘欣中／翻攝

泰國 柏林 空拍機

延伸閱讀

不受疫情影響 嘉縣馬稠後園區招商

新冠疫情擴散 頭號摔角猛男呼籲「不要刻意囤積物資」

中油內湖油管洩漏案汙染土地 環保局再開罰10萬元

不受疫情影響 馬稠後產業園區後期招商廠商反應熱烈

相關新聞

「你在天上飛，我在地上跑」 他實踐與齊柏林的生前約定

從事影像工作超過30年、深入探訪台灣及外島的紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁...

建築工身體亮紅燈改務農 被封豆薯達人還賺到健康

屏東縣新園鄉的農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨；種了近7公頃豆薯的顏國聲是鄉...

免驚！金門檢疫收容處排汙水引關注 縣府90天完成接管

金門縣政府規畫的「定點檢疫收容所」，近日遭民眾質疑館內的垃圾清運與汙水排放，恐造成疫病傳染的疑慮，對此金門縣政府表示，將...

韓當選振興房地產? 高雄婦買貴求償遭駁「確有看漲」

高雄董姓婦人去年3月透過不動產仲介，以每坪11萬、總價280萬購入三民區的公寓4樓，事後查實價登錄卻發現同棟3樓售出僅每...

高中以下教職員工生禁止出國！教師看法兩極

受疫情影響，教育部昨天宣布，公私立高級中等以下學校的教職員工生，即日起至109年7月15日止，非經專案許可，暫時停止出國...

新冠肺炎引發醫護再遭歧視 高市衛生局痛批是「獵巫」

醫護遭罷凌事件又一樁！高雄市三名民眾日前參加土耳其旅行團返國後，確診感染新冠肺炎，但卻遭網友公布「足跡」，導致其中一名個...

屏東小琉球觀光慘澹 縣府喊話：交通船防疫完備

新冠肺炎疫情燒不停，屏東離島小琉球遊客直直落，業者觀察受「鑽石公主號」郵輪集體染疫的心理影響，遊客擔心船艙密閉不敢搭乘。...

南方好食尚／庶民甜點綠豆蒜 親民銅板價

來到屏東恆春半島恆春鎮和車城鄉，老街上散見綠豆蒜店招，這道以剝殼綠豆為主角的庶民甜點，不只是觀光客必吃的地方小吃，也是當地人三不五時會來上一碗的點心。

梅花鹿災損分區 滿州鄉也要求補助

屏東墾丁梅花鹿野放已繁衍到上千隻，常啃食農民辛苦栽種的農作物，內政部3年前將墾丁國家公園內梅花鹿造成的農作災損比照「天災」納入補助。滿州鄉代表莊期文認為，梅花鹿啃食範圍不分園區內外，園區內外的梅花鹿災損補償應一視同仁，昨天在鄉代會臨時會提案，要求墾管處扛起補償責任，鄉代會和鄉公所近日將北上立法院陳情。

清明連假 台灣好行推半價優惠

交通部公路總局配合清明連假即將到來，從4月1日到5日推出乘車優惠措施，全台有39條「台灣好行」路線，用電子票證就享車票半價優惠。屏東監理站選屏東2條「台灣好行」供遊客選擇，分別是「森林之旅－9189墾丁快線」及「文化之旅－0734屏北線」。

高雄榮總 21日起禁止探病

新冠肺炎疫情繼續延燒，高雄榮總表示，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，今天起一般病房「全面禁止」探病，請民眾不要探病，建議採視訊會面。高醫限制在非開放時段，一般病房只能有1名陪病者。

韓國瑜基層交流 參加區里會報

高雄市長韓國瑜昨天參加大寮區的里業務會報，韓沒搭公務車，而是從市區搭捷運到大寮捷運站，談及大寮人長久關心的水患之苦，強調會在2到3年內把高雄市的水患治好。民進黨籍立委林岱樺認為市長與里基層人員溝通，許多問題及時解決，這樣的交流應該是常態。

熱門新聞

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

國姓電音趴派對接受鄉民抗議 同意活動停辦並延期

BMW車牌來了！嘉義區監理所下周一開放網路競標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。