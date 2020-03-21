「你在天上飛，我在地上跑」 他實踐與齊柏林的生前約定

從事影像工作超過30年、深入探訪台灣及外島的紀錄片導演何明瑞，展開全台影像紀錄教學之旅的「導演的豆花車」，今天駛至屏東崁頂鄉一家休閒泰國蝦池，帶著孩童透過空拍機，以高空視野重新認識自己生長的土地，再透過製作「文創豆花」分享家鄉故事，撒下影像紀錄的種籽；很多人不知道，這場全台走透透的影像紀錄教學之旅，源於他與好友齊柏林導演的生前約定。

「你在天上飛，我在地上跑，我們用各自的方式來為台灣做點事情！」何明瑞說，用影像記錄台灣，啟發大家對這片生長土地的愛護，是他和導演齊柏林共同的信念；2年多前齊導不幸墜機逝世，他在悲傷之餘也有更多感觸，並在當下決定，要做就趁早，以自己的雙腳與力量，開始實現他與好友之間的承諾。

何明瑞將小貨車改裝成可隨機變身的「豆花車」造訪全台各地，推動兒童影像紀錄培訓課程，發掘更多各地獨有的文化與故事；透過「導演的豆花車」推動兒童影像紀錄培訓課程及促進在地參與，在每一個所到之處，進行影像拍攝技巧講述與教學並帶領學員至戶外實作，「用畫面說故事」是最直接、最能觸動人心的方式。

他說，透過豆花的飲食、體驗、教學，搭配來自全台各地盛產的農特產品，讓本身無味的豆花，就如同這塊土地與人民具有的純樸與包容性，融入了各種文化、故事，造就了美好的台灣。