免驚！金門檢疫收容處排汙水引關注 縣府90天完成接管

金門縣政府規畫的「定點檢疫收容所」，近日遭民眾質疑館內的垃圾清運與汙水排放，恐造成疫病傳染的疑慮，對此金門縣政府表示，將優先辦理該處汙水接管，並已納入於相關汙水工程優先辦理，預計工期約90天；另外垃圾也會先消毒後再處理，請民眾不用擔心。

關心金門的定點檢疫處所的污水排放及垃圾清運問題，縣議員李應文昨邀縣府環保局長楊建立、縣衛生局代理局長李金治和工務處副處長黃儒新等人赴該處實地會勘。

針對民眾質疑該所汙水排放，黃儒新表示，這處所的汙水接管，已納入於相關汙水工程優先辦理，預計工期約90天。在接管完成前，先於處所之建築物汙水處理設施(化糞池)放流溝渠之兩處沉砂池，加設臨時消毒池，以利加氯消毒。

黃儒新說明，水廠已於3月9日完成後端消毒設施，並增設1只1噸化糞池，故可提供3道投藥程序，確保符合環保署之「因應流感大流行防疫水汙染管制作業程序」規範，維持餘氯濃度達0.5至1毫克/升為原則，如使用90%氯錠，每1公噸汙水每天氯錠用量為20公克，並確保接觸時間不得少於30分鐘，並由水廠提供處所管理員定時投藥。

楊建立也說，對於居家檢疫、居家隔離及入住定點檢疫處所民眾產生之垃圾，都委由清除機構上門收集，這些有疑慮的垃圾經消毒後，集中送台灣感染性廢棄物焚化爐焚化處理，與一般家戶產生垃圾分流，除便利隔離者丟棄垃圾外，也可確保清潔隊員工作安全。