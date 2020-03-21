韓當選振興房地產? 高雄婦買貴求償遭駁「確有看漲」

高雄董姓婦人去年3月透過不動產仲介，以每坪11萬、總價280萬購入三民區的公寓4樓，事後查實價登錄卻發現同棟3樓售出僅每坪9萬多元，隔壁棟4樓則10萬多，氣得提告要求退還價差、仲介費等23萬多元；高雄地院認為，前年底市長選舉後，高雄房地產確有看漲的耳語，造成波動，且董女的價格合乎行情範圍，判駁回請求。可上訴。

董女提告主張，她在2019年3月23日透過一間不動產仲介公司的侯姓仲介，購入高雄三民區一棟無電梯的中古公寓大樓，而仲介卻沒提供相關不動產交易價格，讓她以每坪11萬元、總價280萬元購入。

她隔天查詢實價登錄，發現同一棟的3樓以每坪9萬3000元售出，隔壁棟4樓每坪10萬3000元售出，她的價格明顯高於鄰近房屋，且交屋後，才發現被房內的冷氣被拆走後並未密封，有壁癌及鋼筋外露嚴重，仲介都沒告知。

相較隔壁4樓屋況好只以255萬賣出；她認為，該仲介及公司涉違反「不動產經紀管理條例」第24條之2第1 款、第5款，並未提供公平價格，應退還房屋差價18萬元，且沒協助必要檢查，應退還仲介費5萬6000元，共23萬6000元。

侯姓仲介稱，董女來店裡時，有當場有打開電腦網頁，提供成交行情及實價登錄資料參考，且該房屋成交價符合行情，甚至附近也有更高的成交價；至於她所指的屋內壁癌等，是明顯易見的瑕疵，董女看屋時就發現，還達成前屋主負責修繕漏水並提供半年保固的協議。

法官認為，侯姓仲介並沒隱瞞實價登錄的資料，供參考，且董女以每坪11萬價格成交，與隔壁棟4樓4個月前每坪成交10萬3000元，差距不大，加上高雄房地產行情因2018年底高雄市長選舉後，有看漲的耳語，造成小幅波動，所以董女價格屬合理行情範圍內。

至於相關屋內瑕疵，買賣契約書就有載明賣方有半年漏水保固責任，董女出庭也說「屋內漏水部分已經與前屋主協調完畢，已經沒有問題了」，可見看屋時她都知情。