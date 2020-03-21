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抗疫持久戰 高雄圓山、義大天悅飯店衝「外帶」市場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
天悅飯店喜悅食堂四人份的小家庭餐，每套外帶價只要980，可吃得到XO醬炒雙鮮、紅燒牛腩、香蔥油雞、清炒野蓮風味料理。圖／義大天悅飯店提供
天悅飯店喜悅食堂四人份的小家庭餐，每套外帶價只要980，可吃得到XO醬炒雙鮮、紅燒牛腩、香蔥油雞、清炒野蓮風味料理。圖／義大天悅飯店提供

受新冠肺炎疫情衝擊，國內觀光旅宿業近來經營慘澹，紛花心思「自立自強」，高雄老字號的圓山飯店，部分品項以6折價推外帶美食，高雄天悅飯店也推輕巧外帶便當，花100元到150元就能享用五星主廚好料，這也是小資族在疫情期間少見的「小確幸」。

高雄圓山店即起至4月30日推出「美食速速GO」活動，提供經典的單點菜色及標榜物超所值的分享套餐，客人電話預訂後開車到場拿取，不必下車，即有專人送上。

圓山飯店表示，這次優惠的品項有寧氏燻魚、水晶油雞、椒鹽排骨等中式餐餚，西式便當則有香煎鮭魚飯、俄羅斯 (美國）牛肉飯、辣香子排飯3種，加價60元即有泰式奶茶，分享套餐分A、B兩款，分4至5人份或8至10人份，優惠價1600元到300元不等。菜色有椒盬鮮蝦，紅麴四方肉，避風塘鮮蝦、樹子蒸鱈魚等。

義大天悅飯店即日起也提供外帶美食服務，首推小資族最愛的輕巧外帶便當，花100元或150元就能品嚐主廚現做料理，高雄大樹及大社兩區，訂購10盒以上可以外送，推出以來回購率達7成。

義大天悅飯店表示，便當菜色包括經典系的紅燒東坡肉，焦香四溢的碳燒豬肉排，特調叉燒醬烤雞腿及海味系列的蔥燒鱈魚排與茄汁魚排，共有5款口味，就算上班也能像到飯店用餐。另外精緻百元便當菜色有香烤雞腿、酥炸茄汁魚排與香滷爌肉3種主食，每份只要100元。

天悅飯店新成立的喜悅食堂，一款4人份的小家庭餐也趕上這波五星美食「外帶風」，每套外帶價980元，就能吃到XO醬炒雙鮮、紅燒牛腩、香蔥油雞、清炒野蓮風味料理及金蟲花燉湯。

老字號的高雄圓山飯店，以「得來速」概念推餐食外帶。記者王昭月／攝影
老字號的高雄圓山飯店，以「得來速」概念推餐食外帶。記者王昭月／攝影
義大天悅飯店推出主廚特製便當，每款150元，其中叉燒醬烤雞腿是人氣首選。圖／義大天悅飯店提供
義大天悅飯店推出主廚特製便當，每款150元，其中叉燒醬烤雞腿是人氣首選。圖／義大天悅飯店提供

便當 菜色

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