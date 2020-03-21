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高中以下教職員工生禁止出國！教師看法兩極

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

疫情影響，教育部昨天宣布，公私立高級中等以下學校的教職員工生，即日起至109年7月15日止，非經專案許可，暫時停止出國，違反者最高罰100萬元。教師們看法兩極，有老師反映，學期間有排課，原本就多不會有出國計畫，尤其國際疫情嚴重，即使沒禁止，大家也不會冒風險出國；也有老師認為，禁止出國這應是「每個人」都有的認知，不只是教職員工生。

教育部指出，為了使相關教職員工生了解停止出國的應變處置涉及其權利義務的具體內容，中央流行疫情指揮中心指示教育部依行政程序法作成一般處分，教育部20日公告，公私立高級中等以下學校之教職員工生，自公告日起至109年7月15日止，非經專案許可，應暫時停止出國（境）。

教育部說明，應暫時停止出國的對象，包括公私立高級中等以下學校、外國僑民學校、實驗教育機構及教保服務機構的教職員工生。但若確有出國必要時，可以專案向各該主管教育行政機關申請許可後始得出國。如有教職員工生私自出國者，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第16條第3款規定處新台幣5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

高雄市教師職業工會理事長董書攸表示，老師們對於這個決定有正反兩面的看法。部分老師認為，這樣的規定讓家長不再想冒險，老師也不會擔心家長偷偷帶孩子出國而影響其他學生。也有一些教師認為，規定不可出國這件事，不應有分別，畢竟這是全國各界、每個人都必須有的認知，只限制高中以下教職員工生遵守，但若破口在其他地方，一樣也會造成台灣疫情加劇的困擾。

「在這個節骨眼兒，即使是不用錢的都不敢出國啦。」高雄市幼兒教育協會常務理事張來喜表示，現在是上課期間，基本上沒有老師會請好幾天的長假。園方也會怕教職員請假說是在國內走走，結果卻出國旅遊，最近對請假事宜都會詳細詢問，也會多加提醒，畢竟這是不能開玩笑的。

高雄市中小學校長協會理事長陳宗慶表示，疫情如此發展，其實教職員都有心理警戒，不會再想要出國。就算硬要出國，出的了台灣國門，也不見得進的了要去的國家。五福國中原本5月要去日本北海道的姐妹校訪問，現在已經取消；對方8月要來台灣參訪的計畫，目前也暫停。有些學校在暑假7、8月都有遊學團，這些計畫也全部停擺，因為大家不知疫情發展會如何？出國禁令也不知會不會有變數。

出國 疫情 教育部

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