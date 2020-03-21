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高雄市議會大會是否因防疫延後？ 藍綠可能4月初討論

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議會是否把預計4月17日開幕的定期大會延後，要看4月初程序委員會討論結果。圖／翻攝高雄市議會網站
高雄市議會是否把預計4月17日開幕的定期大會延後，要看4月初程序委員會討論結果。圖／翻攝高雄市議會網站

高雄市議會部分民進黨議員最近對高雄市政府本來4、5月間要舉辦的電競大賽有意見，要市府在此防疫期間不要辦這樣聚集很多人的活動，另有議員要高雄政府在最近14天內不要辦里業務會報，加強防疫。不過，被詢及是否會建議預定4月17日開議的定期大會延後開議時，民進黨議員把問題推給國民黨，強調國民黨是議會多數，由國民黨去決定。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑表示，如果第3次定期大會延後開議，開完60天之後，第4次定期大會馬上要開，第4次定期大會要審預算，對市府和議會都可能太趕，所以要看疫情掌控情形，等4月初的程序委員會再來討論。

高市議會民進黨團幹事長陳致中憂心市府舉辦電競大賽，把許多電競好手、觀眾聚在巨蛋體育館，不利防疫。高雄市政府最後也決定延後舉辦電競大賽。

高市議會民進黨團書記長林智鴻以蔡英文總統說最近14天是防疫關鍵期，呼籲高雄市長韓國瑜這14天內暫停到基層參加里業務會報，以免讓基層暴露在風險中，如果韓國瑜要宣揚政績，可以貼臉書、傳 Line或上網公告。

高雄市民政局則強調舉辦里業務會報時，會做防疫準備，進入會場的人員都要量額溫、噴酒精，座位安排也較寬，參加的人士都要戴口罩。

為了防疫，主張聚集較多人的市政活動應叫停或延期的民進黨議員，被問到有關議會延後開定期大會的可能時，林智鴻說黨團沒有討論，陳致中表示議會多數黨是國民黨，看國民黨團怎麼決定。

高雄市議會程序委員會1月中詢開會決定今年上半年的定期大會4月17日開幕時，民進黨議員大聲質疑是為了讓罷免高雄市長韓國瑜的連署「冷」一點，因為以往上半年的定期大會多在3月下旬開議，如今年也是3月開議，遇到罷韓連署，可能因議會的質詢對韓國瑜不利。不過，罷韓團體依規定送出連署書之後，按選罷法規定有關罷韓的程序推算，如果進入罷免投票，正好遇上議會定期大會市政總質詢，部分議員認為這可能讓罷免案升溫。

曾俊傑說，從議會總質詢日程來看，可以證明程序委員會1月間決定4月17日開定期大會，沒有什麼政治考量，單純是今年沒有規畫去美國姊妹市波特蘭參加玫瑰節活動，覺得不必急著3月間開議，才延到4月中，後來爆發新冠肺炎疫情，1月間根本無法料到。

高雄市 韓國瑜 民進黨

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