大鵬灣遊湖船等嘸遊客 鵬管處祭前半年免租紓困

觀光產業受新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，觀光局大鵬灣國家風景區管理處邀轄內遊湖船及水域遊憩等業者座談，實際了解業者目前遭遇困難後，祭出委外經營業者前半年免租金措施，助業者度過難關；業者說，即使前半年免租金，冷清的人氣，仍不敷人事和成本開銷，只能暫時撐著，期待疫情早點結束。

鵬管處表示，今年2月搭乘遊湖船的遊客人數，較去年同期減少逾6成，已造成鵬管處委外或承租業者經營重擔，近日與業者座談瞭解業者在疫情影響下面臨的營運窘境後，經研議決定針對委外經營業者減免今年1月至6月租金100%，期能實質幫助減輕營運成本負擔。

遊湖業者指出，3月份遊覽車團體至今還來不到10團，就算假日到沙灘遊憩晒太陽的散客增加了，但有人氣就是沒買氣，遊湖業因應疫情皆有防疫作為，客登船前皆會量測體溫及手部酒精消毒，遊程結束後也進行船上座椅清潔消毒等作業；業者也強調，大鵬灣遊湖船為開放式空間，空氣流通、陽光照射度高，請遊客放心搭乘。