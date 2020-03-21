快訊

獨／建議醫界取消對輕症者二採及住院隔離 昨已上路

少年兄不得病？美國「年輕人疫情」與春假大傳染

大鵬灣遊湖船等嘸遊客 鵬管處祭前半年免租紓困

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
觀光局大鵬灣國家風景區管理處邀轄內遊湖船及水域遊憩等業者座談，實際了解業者目前遭遇困難後，祭山委外經營業者前半年免租金措施，助業者度過難關。記者潘欣中／翻攝
觀光局大鵬灣國家風景區管理處邀轄內遊湖船及水域遊憩等業者座談，實際了解業者目前遭遇困難後，祭山委外經營業者前半年免租金措施，助業者度過難關。記者潘欣中／翻攝

觀光產業受新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，觀光局大鵬灣國家風景區管理處邀轄內遊湖船及水域遊憩等業者座談，實際了解業者目前遭遇困難後，祭出委外經營業者前半年免租金措施，助業者度過難關；業者說，即使前半年免租金，冷清的人氣，仍不敷人事和成本開銷，只能暫時撐著，期待疫情早點結束。

鵬管處表示，今年2月搭乘遊湖船的遊客人數，較去年同期減少逾6成，已造成鵬管處委外或承租業者經營重擔，近日與業者座談瞭解業者在疫情影響下面臨的營運窘境後，經研議決定針對委外經營業者減免今年1月至6月租金100%，期能實質幫助減輕營運成本負擔。

遊湖業者指出，3月份遊覽車團體至今還來不到10團，就算假日到沙灘遊憩晒太陽的散客增加了，但有人氣就是沒買氣，遊湖業因應疫情皆有防疫作為，客登船前皆會量測體溫及手部酒精消毒，遊程結束後也進行船上座椅清潔消毒等作業；業者也強調，大鵬灣遊湖船為開放式空間，空氣流通、陽光照射度高，請遊客放心搭乘。

疫情 大鵬灣 新冠肺炎

延伸閱讀

影／鬆一口氣！台中都發局長兒子新冠肺炎二採陰性

聽歌入黨治新冠肺炎 中正黨榮譽主席傳謠言罰1萬

影／搭車超安心！計程車司機重防疫自做隔離保健康

台東里長補選 選務人員：防疫重要、先問有沒有發燒

相關新聞

建築工身體亮紅燈改務農 被封豆薯達人還賺到健康

屏東縣新園鄉的農特產除了少見的芹菜管外，豆薯也令人稱道，皮薄清甜滋味的豆薯，口感很像吃水梨；種了近7公頃豆薯的顏國聲是鄉...

新冠肺炎引發醫護再遭歧視 高市衛生局痛批是「獵巫」

醫護遭罷凌事件又一樁！高雄市三名民眾日前參加土耳其旅行團返國後，確診感染新冠肺炎，但卻遭網友公布「足跡」，導致其中一名個...

屏東小琉球觀光慘澹 縣府喊話：交通船防疫完備

新冠肺炎疫情燒不停，屏東離島小琉球遊客直直落，業者觀察受「鑽石公主號」郵輪集體染疫的心理影響，遊客擔心船艙密閉不敢搭乘。...

南方好食尚／庶民甜點綠豆蒜 親民銅板價

來到屏東恆春半島恆春鎮和車城鄉，老街上散見綠豆蒜店招，這道以剝殼綠豆為主角的庶民甜點，不只是觀光客必吃的地方小吃，也是當地人三不五時會來上一碗的點心。

梅花鹿災損分區 滿州鄉也要求補助

屏東墾丁梅花鹿野放已繁衍到上千隻，常啃食農民辛苦栽種的農作物，內政部3年前將墾丁國家公園內梅花鹿造成的農作災損比照「天災」納入補助。滿州鄉代表莊期文認為，梅花鹿啃食範圍不分園區內外，園區內外的梅花鹿災損補償應一視同仁，昨天在鄉代會臨時會提案，要求墾管處扛起補償責任，鄉代會和鄉公所近日將北上立法院陳情。

清明連假 台灣好行推半價優惠

交通部公路總局配合清明連假即將到來，從4月1日到5日推出乘車優惠措施，全台有39條「台灣好行」路線，用電子票證就享車票半價優惠。屏東監理站選屏東2條「台灣好行」供遊客選擇，分別是「森林之旅－9189墾丁快線」及「文化之旅－0734屏北線」。

高雄榮總 21日起禁止探病

新冠肺炎疫情繼續延燒，高雄榮總表示，為減少病毒傳染的可能，維護民眾的安全與健康，今天起一般病房「全面禁止」探病，請民眾不要探病，建議採視訊會面。高醫限制在非開放時段，一般病房只能有1名陪病者。

韓國瑜基層交流 參加區里會報

高雄市長韓國瑜昨天參加大寮區的里業務會報，韓沒搭公務車，而是從市區搭捷運到大寮捷運站，談及大寮人長久關心的水患之苦，強調會在2到3年內把高雄市的水患治好。民進黨籍立委林岱樺認為市長與里基層人員溝通，許多問題及時解決，這樣的交流應該是常態。

和發園區業者求助 韓國瑜允助紓困

高雄市長韓國瑜昨天與和發產業園區業者座談，業者請市府協助度過原物料短缺、無法如期交貨、多國限制入境無法爭取外銷等問題。韓國瑜指示經發局，協助廠商市府能先幫忙的事項，包括高銀紓困貸款、調配口罩，協助廠商申請紓困等。

好美喔！金門豆梨花盛開 美麗花海似雪景

春華芳菲，豆梨盛開。每年3到4月，又到了豆梨花開的季節，林務所歷經多年的努力，在植物園栽植近百棵的豆梨花，在春霧瀰漫的春...

人美心更美！金門邵氏3姐妹慨捐300個口罩回饋母校

新冠肺炎疫情確診案例不斷增加，在目前口罩一罩難求的情況下，古城國小校友邵逸玫心繫母校，今天特別捐贈古城國小300個口罩，...

高雄和發產業園區業者陷入困境 韓國瑜：全力協助

新冠肺炎疫情對許多產業造成影響，高雄市和發產業園區業者今天和高雄市長韓國瑜座談，請市府協助廠商度過目前原物料短缺、無法如...

熱門新聞

影／電音趴挑戰防疫 林明溱祭鐵腕：派警察設路障管制

捷運綠線地下段施工 桃園八德介壽路二段將交管

檢疫者家人把「家」讓出來 不料反被工作單位「隔離」

台南1高中生上課中被通知居家檢疫？原來是親人返台

屏東縣評估6小校存廢 引發「暴力廢校」質疑

南部一所大學女生確診 校方：法國同行11人居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。